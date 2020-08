Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'ISIC installe le nouveau Comité de Coordination des étudiants

L'Institut Supérieur d'Informatique Chaminade (I.S.I.C) a, désormais, un nouveau comité de coordination des étudiants. Celui-ci a été installé hier, jeudi 27 août 2020, sous la férule du Secrétaire général académique. Il sera coordonné par M. Evi Mukendi Kalenga qui a placé son mandat sous le signe du développement des compétences des étudiants. Déterminé à répondre aux besoins des étudiants, le nouveau comité de coordination appelle tous les étudiants et le comité de gestion de l'ISIC de maître la main à la patte pour l'épanouissement de cette Alma mater située au numéro 1 de l'avenue Kikwit 1, quartier Mazamba (arrêt Habitat ou Liyolo) dans la commune de Mont-Ngafula.

"Je vous remercie pour la confiance manifestée lors de l'élection du nouveau comité de gestion de la coordination car, ni la concurrence, ni la pandémie de coronavirus ne nous ont pas arrêté pour organiser les élections. Comme chaque fin annonce un début, c'est le temps pour nous de réaliser tout ce que nous avons conçu pour notre établissement. C'est dire que nous devons passer aux actions concrètes pour l'épanouissement et le développement de notre institution. Car, nous devons apporter un changement dans le domaine de l'informatique en République démocratique du Congo", a souligné Evi Mukendi.

Sylvain Ilunga, président du comité de coordination sortant, a réitéré, au nom de son comité sortant, les félicitations au comité entrant. Et, il a appelé l'équipe de Mukendi Evi de travailler en étroite collaboration avec le comité de gestion de l'ISIC pour un bon épanouissement de cet établissement catholique. Prenant acte de l'élection du comité de coordination, le secrétaire général académique de l'ISIC a invité l'équipe de M. Evi Mukendi à veiller sur les valeurs chrétiennes qui régissent l'ISIC qui est une institution catholique.

Il a également invité le comité entrant d'en appeler à tous les étudiants au respect des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus.

Il y a lieu de souligner que l'ISIC a pris toutes les dispositions pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Notamment, la distribution des maques, la disponibilisation des lave-mains et le respect de la distanciation d'un mètre dans un auditoire. En plus, l'ISIC a disposé les thermo-flashs pour prendre la température des étudiants.

Malgré la Covid-19, toutes les dispositions ont été prises pour dispenser les cours aux étudiants sans inquiétudes. Car, une salle de 100 étudiants reçoit actuellement 30 étudiants pour respecter la distanciation sociale.

Ambition

Pour le Directeur général, le Frère Blaise Mosengo, l'ISIC offre une formation de qualité en gestion informatique ainsi qu'en réseaux et techniques de maintenance. C'est dire que cette institution forme des ingénieurs en technologies de l'information. Et, il assure une éducation holistique basée sur le standard international. L'ISIC vise donc à former des vrais leaders et chefs d'entreprises dans le domaine des sciences de l'information et de la communication.

Il y a lieu de souligner que l'ISIC organise deux sections notamment, au niveau du cycle de graduat, informatique de gestion et réseaux et technique de maintenance, et deux autres pour le cycle de licence, administration réseaux et télécommunications ; et conception des systèmes d'information.

L'ISIC véritablement à l'heure du numérique

L'ISIC est ainsi doté de deux salles d'ordinateurs bien équipées et un cybercafé avec une connexion internet illimitée afin de permettre à ses étudiants de faire usage de la bibliothèque numérique. Mais aussi des auditoires bien aérés accueillant les étudiants du cycle de graduat de 8 heures à 15 heures 30, et ceux de la licence de 16 à 20 heures.

La particularité de l'ISIC est que les syllabus, les travaux pratiques ainsi que les papiers d'interrogation sont gratuits, ils ne se paient pas et ils ne sont pas vendus. L'accès aux salles d'ordinateurs est également gratuit. D'ailleurs, une bibliothèque numérique sera disponible incessamment.

Première Université Marianiste en Afrique, l'ISIC se donne comme défi l'excellence et le leadership au service de la nation congolaise. Son Directeur Général, frère Blaise Mosengo, œuvre également dans le renforcement des partenariats avec d'autres écoles marianistes de France, avec des universités marianistes des Etats-Unis d'Amérique, et avec la Délégation catholique pour la coopération.

Et déjà dès la rentrée académique 2020 - 2021, l'ISIC aura un restaurant moderne avec possibilité d'y tenir des diners et des conférences. Et pour cela, on ne le trouve nulle-part ailleurs dans les universités et instituts supérieurs de Kinshasa et de tout le pays.