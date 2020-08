Congo-Kinshasa: Questions sécuritaires dans les deux Kivu et en Ituri - Bamanisa, Nzanzu et Ngwabidje chez le PM Ilunga Ilunkamba

Les questions sécuritaires qui se posent au Nord-Kivu, Sud-Kivu et en Ituri ont été au centre des discussions, hier jeudi 27 août 2020, à l'hôtel du gouvernement, entre le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba et les Gouverneurs des provinces de l'Ituri, Jean Bamanisa, du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, et du Sud Kivu, Théo Ngwabidje.

Selon Jean Bamanisa qui a tenu à faire le point de cette réunion, il a été question au cours de cette réunion, d'un programme de désarmement, démobilisation et Réinsertion Communautaire avec un volet très accentué sur la nécessité d'investir dans les zones où se créent les groupes armés pour atteindre les populations vulnérables, les questions sécuritaires qui se posent dans chaque province, les questions d'ordre publique, ainsi que la rétrocession pour le fonctionnement des gouvernements provinciaux. «Nous sommes ici en consultation pour un programme que nous avons initié au niveau de trois provinces, les DDR communautaires avec un volet très accentué sur la nécessité de l'investissement dans les zones pour atteindre les populations victimes et les populations vulnérables où se créent des groupes armés. Cela est dû à certaines causes pour lesquelles il faut trouver des solutions d'investissement local », a renseigné le gouverneur de l'Ituri au sortir de cette audience avec le Premier ministre.

Les trois gouverneurs ont expliqué au Chef du gouvernement les questions sécuritaires qui se posent dans leurs provinces respectives, les avancées qui sont très bonnes tant au Sud-Kivu, au Nord-Kivu avec la réédition, mais aussi au niveau de l'Ituri où il y a eu une nette amélioration après le passage de la délégation conduite par les anciens seigneurs des guerres qui ont été mandatés par le Président Félix Tshisekedi. D'après Jean Bamanisa, il faut maintenant un encadrement non seulement de ces combattants mais aussi des populations victimes pour pouvoir sortir de cette période qui a fortement endeuillée, non seulement l'Ituri mais qui continue aussi à endeuiller le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, toutes ces questions nécessitent des moyens.

Il sied de rappeler que le ministre d'Etat chargé de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles, ainsi que le ministre des Finances ont pris part à cette réunion. Les responsables des services de sécurité ainsi que de la Police Nationale Congolaise ont été également conviés à cette rencontre.