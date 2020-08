Congo-Kinshasa: Pari gagné par l'ANTPC avec l'appui de la FDNT - La Mutuelle de Santé des artistes comédiens voit le jour

L'espace culturel PALM BEACH situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa a connu une ambiance festive le week-end dernier à l'occasion de la sortie officielle de la Mutuelle de santé des Artistes comédiens.

Longtemps demeurés dans une situation sanitaire incertaine depuis des années, les Artistes comédiens ont lancé un ouf de soulagement pour avoir, enfin, trouvé une solution durable. Nombreux parmi eux croyaient vivre une fiction.

Après le mot de bienvenue du conseiller et modérateur du jour l'artiste, Rock Bodo, le Président de l'Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma "ANTPC", Ndungi Mambimbi alias Masumu Debrindet, a d'abord, au nom de tous les Artistes comédiens, remercié la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, Présidente de la Fondation FDNT, pour sa sollicitude et son idée salutaire ou on peut tout avoir mais sans une bonne santé rien ne peut se réaliser.

La naissance de cette mutuelle, a-t-il renchéri, met fin aux différents cris de détresse jadis lancés par les comédiens à travers les medias sollicitant de l'aide pour se faire soigner.

Prenant à son tour la parole, Monsieur Georges BAHAYA, représentant la Fondation FDNT a surtout insisté sur le souci du partage et de la compassion qu'a la distinguée Première dame envers toutes les catégories socioprofessionnelles de notre pays. Il faut toujours commencer quelque part surtout lorsqu'il s'agit du social. Raison pour laquelle, les Artistes comédiens partant du très célèbre GROUPE SALONGO ont donc bénéficié de la particulière attention de la 1ère dame pour avoir fait la promotion de notre culture et offert des moments de loisir inoubliables au peuple congolais de l'intérieur et de extérieur du pays.

Prenant le dernier la parole, Son Excellence Monsieur le Ministre de la culture et des Arts, Jean Marie UKUNDJI, a remercié la distinguée première dame pour son geste de grand cœur envers les artistes comédiens, geste qui restera aggravé dans l'histoire du social de cette catégorie professionnelle de notre pays. Le clou de la manifestation était la remise des cartes de la mutuelle de santé aux bénéficiaires sous les airs de la musique de l'orchestre de SAM SHINTU.