Afrique de l'Ouest: Terrorisme - Des ressortissants ivoiriens de la région de l'Est demandent au Président du Faso de sécuriser leur zone

Dans une déclaration, en date du 23 août 2020, dont Fratmat.info a reçue copie, des ressortissants de la région de l'Est au Burkina-Faso en Côte d'Ivoire se disent inquiets de la situation sécuritaire de leur zone. Leurs préoccupations portent les actes terroristes qui sont devenues presque quotidienne dans plusieurs localités du Burkina Faso.

Dans cette déclaration signée de Ouoba Pierre, Nassouri Issiaka et Combari Michel, si l'on n'y prend garde, l'opinion risque de se complaire dans cette situation. Ainsi, elle pourrait ne plus être sensible aux douleurs, aux souffrances et aux deuils que vivent de nombreuses populations du pays.

La région de l'Est comprend cinq (5) provinces qui sont celle du Gourma, de la Tapoa, de la Komondjari, de la Kompienga et de la Gnagna. Plusieurs communautés (Gourmantché, Mossi, Peulh, Yaana...) se partagent cet air géographique. Cette région regorge une zone minière et agricole.

Depuis quatre ans, elle souffre des attaques terroristes meurtrières. « Au fil des mois et des années, ces zones sont devenues un sanctuaire de ces forces du mal, qui y dictent leur loi, en semant la mort de jour et de nuit », déplore les ressortissants de la région de l'Est.

L'attaque du marché à bétail de Kompiembiga en mai 2020 a fait une trentaine de morts. Et celle du marché à bétail de Namoungou, le vendredi 7 aout 2020, en plein midi a fait plus de 20 morts.

Cette situation a provoqué d'important déplacement des populations, vivant essentiellement d'agriculture et d'élevage vers des camps de déplacés dans les Chefs-lieux de provinces et notamment à Fada N'Gourma, Chef-lieu de la Région de l'est.

Les ressortissants de la Région de l'est, explique qu'il urge que le gouvernement renforce la sécurité à travers la création d'une importante Base de Sécurisation de l'Est (BSE).

A cela, il faut ajouter l'intensification des patrouilles de nuit comme de jour sur tous les axes. Et surtout la destruction des mines antipersonnel posées par les mouvements terroristes sur l'axe Fada-Kompienga et bien d'autres tronçons.