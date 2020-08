Cote d'Ivoire: Personnes en situation de handicap - Une Union de communicateurs voit le jour pour lutter contre les stigmatisations

Lutter contre les principaux facteurs d'inégalités et des principales barrières environnementales, sociales, culturelles et éducatives auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap par la communication, est le but que veut atteindre l'Union des communicateurs sur le handicap (Uch) mise en place par des personnes en situation de handicap.

Cette nouvelle union des personnes en situation de handicap a fait l'objet d'une sortie officielle le mercredi 26 août, à la mairie de Cocody, en présence des représentants d'associations sœurs.

Il s'agit de Dogo Raphaël, président de la Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées de Côte d'Ivoire (Fahci) et de Kouassi Alfred, conseiller de la présidente du Conseil national des droits de l'homme (Cndh).

A l'occasion, Sepo Alain, président de l'Uch, a indiqué l'objectif de son association qui veut faciliter l'émergence d'une conscience nationale communautaire en faveur des personnes en situation de handicap.

« Nous nous sommes donnés comme objectif par la communication, entre autres, de faire connaître, défendre et contribuer à l'amélioration des droits des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, sans distinction de handicap, d'origine, de sexe ou de religion; sensibiliser toutes les couches sociales pour favoriser la promotion sociale, économique, intellectuelle, politique et culturelle des personnes handicapées en Côte d'Ivoire », a-t-il défendu.

Et de lancer un appel au regard de ses objectifs, à la population, à l'Etat, à la société civile, aux hommes politiques, aux guides religieux, aux organisations de droit de l'homme, aux organismes internationaux, aux artistes et aux sportifs de bien vouloir les accompagner dans cette tâche. Aux médias, il a dit compter sur eux pour réussir cette mission.

Dogo Raphaël a, quant à lui, donné une communication sur le handicap. A l'en croire, à l'instar des autres pays en voie de développement, la Côte d'Ivoire ne dispose pas de données statistiques fiables sur la population de personnes handicapées.

Toutefois, il a indiqué que le Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph) de 2014, a révélé 620 639 personnes handicapées en Côte d'Ivoire soit 2,74% de la population ivoirienne dénombrée à 22, 65 millions.

Ce nombre, dira-t-il, est réparti en 495 403 ivoiriens, 11 640 non ivoiriens et 5596 non spécifiés. Sur le plan de la protection des personnes handicapées, il a montré que la Côte d'Ivoire est en tête en Afrique sub-saharienne.

Toutefois, il a salué l'avènement de l'Uch qui, selon lui, pourra à travers la communication accrue amener l'Etat à jeter un autre regard sur la situation des personnes handicapées.

Kouassi Alfred, représentant du Cndh, a pour sa part rassuré du soutien de la présidente de l'institution ivoirienne à l'Uch. Pour lui, l'Union des communicateurs sur le handicap vient renforcer la sensibilisation sur leur situation.