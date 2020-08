Sénégal: Keur Babou (kaffrine) - Le Puma en première ligne contre la mortalité maternelle

Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) était à Keur Babou (village situé dans le département de Kaffrine, à 5 km de la Gambie) hier pour une activité de plaidoyer et de sensibilisation contre la mortalité maternelle et infantile.

En mobilisant 80 millions de FCfa pour construire et équiper le poste de santé de Keur Babou dans la commune de Médinatoul Salam 2, département de Kaffrine, le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) avait un objectif précis : faciliter l'accès aux soins à ces populations habitant le long de la frontière gambienne et favoriser ainsi leur épanouissement.

Des outils et accessoires nécessaires ont été mis à la disposition de l'infirmier chef de poste de santé et de la sage-femme, contribuant ainsi à faire de la structure sanitaire une fierté régionale.

Après un an d'activités, le poste de santé fait face à un immense défi : les accouchements à domicile. Les sensibilisations n'ont jusqu'ici pas donné les résultats escomptés.

Encore et toujours les femmes enceintes de Keur Babou et environs (la majorité en tout cas) continuent de boycotter le poste de santé. Ou, quand elles viennent se faire consulter pour la première fois, c'est souvent après cinq ou six mois de grossesse. En cause, les pesanteurs socioculturelles, les coutumes et traditions.

Mais pour le Puma qui a mobilisé tant d'argent afin de réaliser ce poste de santé, cette situation «inacceptable doit absolument changer.

Voilà qui explique l'organisation du premier dialogue communautaire tenu à Keur Babou hier, en présence des «Badien nu Gokh», des relais, des Asc, des notables, des élus et des guides religieux de la commune.

Ce forum à ciel ouvert a été surtout marqué par une forte présence des femmes. Le but était de vaincre les idées reçues et de favoriser ainsi l'adoption de bons comportements.

Village à problèmes

Les débats étaient ouverts et démocratiques. Les femmes se sont lâchées, soulevant quelques contraintes, mais le tout dans une bonne ambiance.

Et le plus intéressant, c'est qu'elles semblent avoir bien compris le message. Elles ont promis de s'approprier le poste de santé, de le fréquenter désormais dès les premiers signes de la grossesse.

«J'irai à l'hôpital après seulement 48 heures de retard de mes règles», dit Yacine Diop qui a fait rigoler toute l'assistance. Le Secrétaire permanent du Puma est reparti de Keur Babou, «convaincu» d'avoir fait bouger les lignes.

«La finalité de ce dialogue communautaire était justement de faire changer les comportements. Et très sincèrement, je suis satisfait, les femmes ont compris que c'est dans leur intérêt que de fréquenter le poste de santé», s'est réjoui Seydina Ndour qualifiant de «grand succès» ce rendez-vous de Keur Babou.

Le village souffre d'un enclavement terrible, surtout en cette période d'hivernage. Le seul pont reliant ce village au reste du département et qui a été construit par le Pudc (Programme d'urgence de développement communautaire) s'est effondré depuis septembre 2019 mais n'a toujours pas été réhabilité.

Il faut faire de nombreuses déviations pour accéder à ce village sans électricité ni eau potable. Mais la plus grande préoccupation des habitants demeure le manque d'eau.

L'infirmier chef de poste de santé, Bassirou Wade, raconte que même pour accoucher, les femmes enceintes sont obligées de venir à la structure sanitaire avec deux bidons d'eau.

« C'est incroyable dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus», avoue le technicien qui souhaite un appui urgent pour faire face à cette problématique.

Réception de 50 ambulances dans un mois

Keur Babou a son poste de santé mais réclamait une ambulance pour faciliter le déplacement aux malades.

Cette vieille doléance est désormais un mauvais souvenir car le Secrétaire permanent du Puma, Seydina Ndour, a annoncé, hier, que le village va bientôt recevoir une ambulance neuve, «très solide et adaptée» à la zone.

«Le Puma vient de faire une commande de 50 ambulances qui seront réceptionnées dans exactement un mois. Et justement, Keur Babou est pris en compte dans cette commande», a dit Seydina Ndour, vivement applaudi par les populations.

L'adjoint au maire de Médinatoul Salam 2, l'imam et le chef de village de Keur Babou ont exprimé leur gratitude au Chef de l'État. «Ce geste du Puma qui va beaucoup contribuer à sauver des vies», souligne l'infirmier chef de poste.

14 milliards de FCfa d'investissements prévus pour la région

Le Puma est bien présent dans la région de Kaffrine et compte y rester. Exactement, 861 actions (investissements), pour un montant global de 14 milliards de FCfa, sont prévues par le programme dans le cadre de sa matrice d'actions prioritaires pour doper les indicateurs de développement de la région.

Tous les secteurs sont concernés : éducation, santé, hydraulique, électricité, infrastructures sociales de base, entre autres. La seule commune de Médinatoul Salam 2 dans le département de Kaffrine va bénéficier de 119 actions (investissements) qui mobiliseront près de 4 milliards de FCfa.

Une enveloppe qui permettra à cette commune d'avoir accès à l'eau, à l'électricité et à des infrastructures sociales comme des écoles, collèges, lycées et autres postes de santé.

«Le Puma est parti pour changer radicalement le visage de la région de Kaffrine», a dit, hier, le Secrétaire permanent du Puma, Seydina Ndour.