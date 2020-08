Togo: La guerre des tranchées autour de Kégué et Zogbédji

Rien ne va entre Golfe2 et Agoenyive 1. Le pasteur Edoh komi mécontent, interpelle le ministre de l'administration territoriale.

La guerre des tranchées entre les communes Golfe2 et Agoenyive 1 confirme le fait que le processus de la décentralisation a laissé un goût amer et inachevé par rapport aux délimitations des communes.

Depuis le 30 juin 2019, date de l'organisation des élections municipales, il y a plus d'une année, les territoires des communes sont toujours inconnus et c'est de manière approximative ou par bricolage que les collectivités locales sont gérées.

Du coup, les conflits et les litiges territoriaux naissent partout. Certains maires se prévalent au dessus des autres et s'accaparent des zones d'autrui à leur gré dans une posture de provocation.

C'est le cas d'espèce où la commune Agoènyivé 1 est entrain d'empiéter sérieusement sur le territoire de la commune Golfe2 en prenant une partie de Kégué et de Zogbédji. Alors que les populations de ces quartiers ont voté pour la Commune Golfe2 qui compte plus d'une dizaine de bureaux de vote au niveau de Kégué Nasod et Kpatcha.

Ce coup de force n'est pas du goût des élus municipaux de la commune Golfe2 notamment le 1er adjoint au maire le pasteur Edoh komi.

Selon les informations parvenues à notre rédaction, il y a quelques jours, ce dernier a conduit une délégation des conseillers du Golfe2 assistés du Directeur des Services techniques pour une reconnaissance effective de la zone.

Après avoir fait le tour jusqu'au niveau du BAR LE SOMMET, des disputes se sont déclenchés entre les élus du Golfe 2 et une bande de meneurs assimilés à la commune d'Agoènyivé 1 en présence des passants curieux qui nous ont rapporté l'information. Il aurait fallu la sagesse du premier adjoint au maire commune Golfe2 pour éviter le pire .

Contacté au téléphone, le pasteur Edoh Komi, très mécontentent a laissé entendre," comment cette partie de Kégué peut faire partie de la commune Agoènyivé 1 ?

Le décret N° 2017- 144/ PR fixant le ressort territorial et chef lieux des communes des régions maritimes ( page 170 recueil des textes relatifs à la décentralisation), Kégué et ses déménagements sont bel et bien quartiers de la commune Golfe2 et par conséquent il ne serait attaché à la commune Agoènyivé 1.

Les autorités notamment le ministre de l'administration territoriale est vivement interpellé. Ces tensions risquent de provoquer un fâcheux précédent si des dispositions urgentes ne soient pas prises. Les collègues d' Agoènyivé 1 doivent entendre raison car Kégué n'est pas Agoènyivé.

Il faut qu'ils respectent la fonctionnalité de la commune Golfe2". En attendant la délimitation définitive , les communes doivent s'en tenir au moins au découpage électoral du 30 juin 2019 qui présente d'une manière ou d'une autre la situation du territoire communal.