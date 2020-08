Burkina Faso: Droit des consommateurs - Une nouvelle « police » appelée RENCOF

Reconnu officiellement le 15 mai 2020 après moult hésitations sur lesquelles ses membres n'ont pas voulu donner de détails, le dernier-né des associations de défense des intérêts des consommateurs, dénommé Réseau national des consommateurs du Faso (RENCOF), a au cours d'une conférence de presse dans la matinée du 27 août 2020 au Conseil régional du Centre procédé au lancement officiel de ses activités.

Présent dans 10 régions, ledit réseau, selon Boukaré Bandaogo, son 3e vice-président chargé des relations extérieures, entend garantir la sécurité et la protection du consommateur burkinabè.

Le Réseau national des consommateurs du Faso (RENCOF), selon ses initiateurs, est né du constat « triste, écœurant et insupportable »que le consommateur burkinabè, « exploité, pressuré et grugé », est resté pendant longtemps sans voix.

C'est face au silence de la plupart des associations de défense des consommateurs qu'a été porté sur les fonts baptismaux le RENCOF afin de garantir la sécurité et la protection du consommateur burkinabè. Apolitique et indépendant de la Ligue des consommateurs, il a pour président Adama Bayala.

Créé en juillet 2019, bien avant la réception de son récépissé attestant sa légalité, le réseau n'a pas dormi sur ses lauriers. En effet, il a entrepris des actions sur le terrain.

Au nombre de celles-ci figurent sa visite au siège de SODIGAZ suite à des plaintes de clients relatives à l'augmentation arbitraire des prix en raison de la pénurie et son passage à l'abattoir de la commune de Saaba pour s'enquérir des conditions d'hygiène et du respect des mesures de sécurité en matière d'abattage.

Et le RENCOF, selon son 3e vice-président, Boukaré Bandaogo, n'entend pas s'arrêter là. Dans les prochains jours, informe-t-il, le réseau poursuivra ses actions par la sensibilisation, le plaidoyer et le lobbying dans les domaines de l'éducation, de l'immobilier et du foncier, de la communication, de l'eau et de l'électricité, du transport et des hydrocarbures.

Pour remédier aux pratiques peu orthodoxes qui ont cours dans ces milieux, des propositions ont été élaborées qui seront transmises à qui de droit.

D'ores et déjà, le réseau se réjouit que 134 établissements en situation d'irrégularité aient été sommés par le MENAPLN de fermer.

En clair, pour que le consommateur jouisse pleinement de ses droits, le RENCOF veut plaider pour « l'adoption d'un Code de protection des droits du consommateur au Burkina Faso et pour la création de centres régionaux de conseil des consommateurs, qui seront chargés de vulgariser la législation en vigueur en la matière et appuyeront les agents publics chargés du contrôle des prix », a déclaré Boukaré Bandaogo.

Notons que le RENCOF est présent dans 10 régions du Burkina, à savoir l'Est, le Centre-Ouest, les Cascades, les Hauts-Bassins, le Centre-Est, le Centre-Sud, le Sud-Ouest, le Nord, la Boucle du Mouhoun et le Centre, et est porté par le cyberactiviste Joh Pappy.

A court terme, il envisage de s'implanter dans les 13 régions et à long terme dans les provinces, les communes et les départements. Une page facebook et un groupe WhatsApp sont par ailleurs disponibles pour tout consommateur qui voudrait porter plainte.