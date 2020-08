Sénégal: Marché central aux poissons de Pikine - Le directeur général veut en faire un espace vert

Répondant à l'invite du chef « de reverdir le Sénégal et de faire de la reforestation une activité majeure », Abou Mbaye accompagné de ses collaborateurs et des travailleurs du marché a planté des arbres le long de la route qui longe ce lieu.

Le directeur du marché au poisson de Pikine, Abou Mbaye a procédé, hier, en compagnie de ses collaborateurs, des acteurs, au reboisement de la route qui longe ce lieu fréquenté par 8000 personnes par jour.

Par cet acte, il dit répondre à l'invite du chef « de reverdir le Sénégal et de faire de la reforestation une activité majeure ».

Au-delà de la symbolique, Abou Mbaye dit vouloir développer le réflexe de salubrité particulièrement dans les lieux recevant du public et transformer ce lieu en espace vert. « Je veux faire du marché central au poisson de Pikine, le premier espace vert », a-t-il déclaré.

Les acteurs par la voix de leurs représentants disent partager cette ambition. Leur crédo est : un acteur, un arbre. Objectif, avoir un cadre de vie amélioré. Unanimement, ils ont salué le travail abattu par le directeur et ont promis leur soutien.

Dans cette initiative de reverdir le marché central au poisson de Pikine, le directeur général peut compter sur le soutien du ministère de l'environnement et du développement durable qui a fourni les plants et celui du ministère de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. « On ne peut pas avoir des villes durables avec du béton seulement.

C'est pourquoi, votre geste s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'Etat », a dit Baba Dramé, directeur de l'environnement et des établissements classés au ministère de l'environnement et du développement durable.

En intelligence avec sa tutelle et toutes les entités étatiques et même privées, Abou Mbaye a réitéré son ambition de faire du marché central au poisson de Pikine, un cadre qui répond aux exigences de la modernité. Il ne cesse de répéter qu'il veut faire une référence en Afrique, après avoir réussi à en faire un lieu propre, sécurisé, éclairé.

Abou Mbaye a annoncé une convention de partenariat avec le ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique et l'Unité de coordination et de gestion des déchets pour collecter et valoriser les déchets.

Rappelant que l'émergence est un processus long et complexe qui demande beaucoup de sacrifices, de la discipline, de la rigueur et de l'engagement, le directeur du marché central au poisson de Pikine a exhorté les acteurs au travail.

« Armés de ces valeurs, nous pouvons faire de notre marché une référence en Afrique et à l'échelle mondiale », a affirmé Abou Mbaye.