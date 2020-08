Ile Maurice: SME Mauritius - Lancement d'un nouveau tutoriel ciblant les entrepreneurs

communiqué de presse

Un tutoriel 'Anou apran roule nou business' (apprendre à gérer son entreprise) été lancé ce matin. Ce tutoriel est disponible sur le site de SME Mauritius.

Le lancement a eu lieu lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau SME Mauritius Business Support Centre dans l'enceinte du Farmers Service Centre, à Goodlands. Le Centre a été entièrement rénové pour mettre davantage d'espace et d'installations à la disposition des entrepreneurs.

Présent à cette occasion, le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, a fait ressortir que le tutoriel, relatif au marketing, à la communication numérique et à la comptabilité, entre autres, a pour but d'offrir un meilleur accompagnement aux entrepreneurs locaux. « Ces derniers pourront, de ce fait, orienter plus facilement leur entreprise dans la bonne direction », a-t-il déclaré.

En outre, M. Bholah a exhorté davantage de PME, dont la majorité fait actuellement partie du secteur informel, à s'enregistrer auprès de SME Mauritius en vue de bénéficier des facilités mises à leur disposition. Ces facilités, dit-il, les aideront à se développer plus rapidement et à être plus compétitives sur le marché. Il a indiqué que le local rénové de Goodlands peut ainsi accueillir jusqu'à 50 participants, et fournir des espaces de travail et une salle de réunion pouvant accommoder jusqu'à 12 personnes.

Le ministre a aussi rappelé les services de conseil et de formation offerts aux entrepreneurs par les différents centres de SME Mauritius, situés à Bel Air, Rose Belle, Coromandel, Goodlands et Rodrigues. Il a également encouragé les jeunes à rejoindre la communauté entrepreneuriale, qui joue un rôle clé dans le développement socio-économique du pays.

Pour sa part, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, a félicité SME Mauritius ainsi que le ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives pour le travail d'accompagnement des entrepreneurs locaux. Il a fait remarquer qu'avec les changements au niveau mondial, l'économie locale doit se réinventer. Cette réinvention, selon lui, passe principalement par la création de plus de PME, qui contribuent fortement à l'économie du pays, et pourvoient des emplois.