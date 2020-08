Cote d'Ivoire: Election FIF/Sory Diabaté ( candidat déclaré) - "Il faut arrêter les coups d'etat, ça ne mène nul part. tu as perdu, tu attends ton tour"

Le candidat déclaré à l'élection de la Fif Sory Diabaté a terminé sa tournée dans la Région du Kabadougou et Bafing, le mercredi 26 août 2020 à la salle des fêtes du Conseil Régional, par des échanges avec les dirigeants de Solidarité FC (D3) Sugar FC (D3)et Talentos (D3)et l'ensemble des acteurs du ballon rond de la Région.

Le capitaine de la "team Pour la grandeur du football ivoirien", Sory Diabaté n'a pas dérogé à ses principes de cette étape de la tournée, à savoir, rechercher les bénédictions et remercier le président de Solidarité FC, Coulibaly Kader, Tidiane Sylla ( Sugar FC) et Drissa Diabaté qui ont parrainé sa candidature.

Au-delà, de la gratitude exprimée, Sory Diabaté a dévoilé les 11 axes de son projet. Un programme élaboré par les acteurs du football ivoirien, qui selon le candidat est un produit qui répond aux besoins du consommateur.

" Avant de faire un projet, il faut avoir une vision. Ensemble, avec les présidents de clubs nous avons estimé que nous sommes mieux placés pour connaître nos besoins. Alors ne fabriquez pas des produits pour la vitre.

C'est joli, mais ça n'intéresse pas le consommateur. Il faut fabriquer un produit qui répond aux besoins du consommateur. Les consommateurs sont les présidents de clubs", a commenté Sory Diabaté. Il a expliqué aux acteurs du football à Odienné les missions d'une fédération.

Il s'agit de l'organisation des compétitions, le développement, la promotion des compétitions et la réglementation.

Parlant de la réglementation, Sory Diabaté a indiqué qu'il est important de respecter les textes que les acteurs se sont librement dotés."(... ) une mission qui est confiée à la fédération. Il s'agit de réglementer le football.

Mettre en place les textes pour que les statuts et règlements soient suivis par tous les acteurs du football. S'il y a un problème, on se réfère à nos textes. Il y a des gens qui ne veulent pas se référer aux textes.

Vous vous dotez de textes et vous refusez de regarder quand il y a un problème. Et pourtant,il faut regarder, interroger les textes. Quelqu'un est élu pour 4 ans, quand son mandat finit, on part à l'élection.

On le laisse travailler. Il faut arrêter les coups d'Etat, ça ne mène nul part. Celui qui est élu, on le laisse travailler. Tu as perdu, tu attends ton tour", a appuyé le capitaine de la team "pour la grandeur du football".

Coulibaly Kader, président de Solidarité FC a réaffirmé son soutien au candidat déclaré. "Nous vous soutenons. Nous avons pris un engagement vis-à-vis de vous depuis Bassam. Nous allons continuer à respecter cet engagement", a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs invité les présidents de clubs à aller au delà de leur engagement pour Sory Diabaté. "L'élection ne se limite pas seulement à la présidence de la Fif.

Il faut l'accompagner quand il sera élu durant son mandat", a-t-il souhaité. " Pour l'élection, nous sommes avec Sory Diabaté. Les trois clubs de la localités iront voter pour Sory Diabaté", a appuyé Tidiane Sylla, président de Sugar FC.