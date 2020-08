Cote d'Ivoire: Hamed Koffi Zarour, mouvement agir - "Mes conditions pour participer à l'élection"

Le jeudi 27 août 2020, dans un hôtel à Abidjan-Cocody, le président du mouvement citoyen Agir, Hamed Koffi Zarour, candidat déclaré à la présidentielle du 31 octobre, a prononcé une conférence de presse.

À cet occasion, il s'est prononcé sur la suite qu'il pourrait donner à sa candidature. «Nous ne pouvons pas cautionner le processus électoral en l'état actuel qui, visiblement, porte en lui les germes d'une crise violente. En faisant allusion au code électoral qui malheureusement est discriminationatoire, en l'état actuel des choses, je ne peux plus participer à l'élection présidentielle.

Si demain, la règle venait à changer, oui, Hamed Koffi Zarour sera toujours dans la compétition. Si cela n'arrive pas, il arrête de poursuivre ses activités en tant que candidat à l'élection présidentielle.», a-t-il dit en réponse à la question de savoir s'il sera candidat ou pas au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Pour lui, la question du parrainage et du montant de la caution à 50 millions relève de l'absence de dialogue inclusif sur la question du processus électoral. Et d'ajouter que l'instauration du parrainage semble être plus une mesure de barrière à l'expression des droits civiques de nombreux citoyens désireux de contribuer à l'enrichissement du débat démocratique que la quête de candidats de qualité.

Il a également soutenu que la décrispation de la situation sociopolitique qui, selon lui, laisse présager une crise pré et post électorale, nécessite un dialogue entre les acteurs politiques : «Le mouvement citoyen Agir, épris de paix et prônant la transformation de notre pays en profondeur, ne peut qu'appeler à l'apaisement et au dialogue inclusif entre le gouvernement et les acteurs politiques de notre pays pour nous éviter une nouvelle crise.

Ce qui serait catastrophique pour les Ivoiriens, au regard des violences enregistrées ces dernières semaines. Les défis qui attendent notre pays sont urgents et nombreux, et requièrent un cadre sociopolitique apaisé.»

«Notre vision tranche avec ce que la classe politique actuelle sert aux Ivoiriens»

Hamed Koffi Zarour a également exposé sa vision politique qui, à l'en croire, donnera un nouveau souffle à la Côte d'Ivoire : «Notre vision tranche avec ce que la classe politique actuelle sert aux Ivoiriens en termes de projets politiques.

La politique ne doit plus faire mourir des Ivoiriens pour les ambitions d'un homme politique. Pour nous, il faut garantir la vie pour que chaque Ivoirien soit utile à son pays, peu importe ses origines, son statut social ou son appartenance politique.

Notre jeunesse en a besoin. C'est pour cela qu'il faut que toute la classe politique ivoirienne se retrouve pour désamorcer la crise. Autrement, en l'état actuel du processus, il serait dangereux de participer à l'élection présidentielle d'octobre prochain.»