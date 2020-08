Congo-Kinshasa: Kasongo Mwema Yamba-Yamba - «La présidence ne reçoit pas les moyens dont elle aurait véritablement besoin»

En République démocratique du Congo, la présidence a réagi quelques jours après le dévoilement de son train de vie au mois de juillet, mois au cours duquel elle a épuisé tout son budget trimestriel.

Dix sept millions et demi de dollars prévus pour les dépenses du mois de juillet, août et septembre. Les chiffres ont été révélés la semaine dernière par la Direction générale des politiques et programmation budgétaire.

Mais selon le porte-parole du président congolais, Kasongo Mwema Yamba-Yamba, interrogé par notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa, la réalité est tout autre. Le cabinet de Félix Tshisekedi vivrait bien en deçà des montants révélés par le ministère du Budget.

« Aujourd'hui je peux garantir que s'il y a une réduction drastique, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est une réalité. Par exemple, depuis le mois d'avril, les dépenses ont été diminuées de la moitié. On est en butte à quelques difficultés parce que, la présidence de la République, il ne faut pas non plus qu'elle soit bloquée par manque de moyens.

Au mois de juillet en réalité, les dépenses ont tourné autour de 8 millions. On est quand même en deçà puisque les prévisions, qui sont réalisées par le ministère du Budget, la présidence de la République est autorisée à aller jusqu'à 16 millions de dollars de dépenses par mois. Les dépenses d'une institution comme la présidence de la République ne peuvent pas être linéaires.

Quand on dit "la présidence de la République", on a tendance à s'arrêter au cabinet du chef de l'État. C'est l'un des onze services de la présidence. On a vraiment réduit toutes les dépenses qui ne sont pas véritablement indispensables pour le moment. Encore que la présidence de la République ne reçoit pas les moyens dont elle aurait véritablement besoin pour conduire la politique du président. »