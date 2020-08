Madagascar: Secteur aérien - Réouverture des Aéroports de Ravinala

Investissement dans la sécurité santé. C'est à travers cette optique que le gestionnaire des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be vient d'octroyer un matériel d'une valeur de 80 904,63 euros soit près de 339 799 446 ariary au ministère de la Santé Publique. Cette action s'inscrit dans l'engagement de Ravinala Airports au niveau des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie qui sévit présentement.

« Ravinala Airports se prépare pour l'ouverture des frontières actuellement et met en place toutes les dispositions nécessaires. En rajout du respect des gestes barrières notamment le port de masques, la distanciation de 1,5m, Ravinala Airports s'est aussi doté d'autres équipements, à savoir une machine pour un dépistage virologique à Antananarivo. Grâce à ce dispositif, 20 minutes suffiront pour obtenir les résultats, l'installation des caméras thermiques et des parois en plexiglass sont en cours d'installation aux différents comptoirs où il existe une interaction agent et passager dans le nouveau terminal » rassure Patrick Collard, directeur général de la société.

Le matériel médical octroyé par Ravinala Airports est composé de trente-huit concentrateurs et de neufs respirateurs ainsi que leurs consommables à l'endroit de L'Hôpital de Nosy Be, de la mairie d'Antananarivo ainsi que d'autres centres hospitaliers à travers le pays. Par ailleurs, à l'aéroport de Nosy Be, Ravinala Airports a opté pour la mise en place d'un protocole sanitaire tel que l'installation d'une caméra thermique et d'auvents pour accueillir les passagers qui se feront dépister.