Cote d'Ivoire: Recensement de la population - 40 000 tablettes réceptionnées

Dans le cadre de la réalisation de son cinquième Recensement de la population, dont les travaux ont démarré depuis décembre 2018, la Côte d'Ivoire a reçu 40 000 tablettes pour la phase de dénombrement.

Après un premier lot de 10 mille tablettes livrées en mai dernier, l'Institut national de la statistique (INS) a réceptionné les 30 mille tablettes complémentaires et accessoires, le mardi dernier, dans l'un des sièges de la structure (à la cartographie) au Vallon.

Le Dg de l'INS, Doffou N'guessan, a indiqué qu'après la réalisation et l'achèvement à ce jour des activités préparatoires importantes que sont la cartographie, le recensement pilote et un premier test des outils de collecte (les tablettes) par le Bureau technique permanent du recensement, actuellement un deuxième test est en cours de préparation en vue de tester, dans les prochains jours, tous les outils notamment les questionnaires, les programmes informatiques ainsi que les nouvelles tablettes reçues.

« Je puis vous assurer, mesdames et messieurs, que le BTPR est techniquement prêt pour la grande phase de dénombrement qui se déroulera en mars 2021 » a déclaré le Dg. Au nom du ministre du Plan et du développement, le directeur de Cabinet, Yého Nahoua, a relevé l'appui des partenaires que sont la BAD et l'UNFPA dont l'aide a été précieuse pour l'acquisition de ces équipements. Nicoué Hermann de l'UNFPA a indiqué, pour sa part, que l'institution a décaissé 6,700 millions de dollars pour l'acquisition de ces équipements qui permettront, selon lui, à la Côte d'Ivoire d'une base de données fiables. Il a également réitéré l'engagement de l'UNFPA à poursuivre son appui technique pour la réussite de l'opération.

Le chef de Cabinet du ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Kouamé David a signifié que ledit département ministériel contribue à la réussite de cette opération, à travers le financement de la formation des 40 mille jeunes devant faire usage des équipements, pour un montant global d'environ 1 milliard FCfa. Le chef d'unité informatique du Bureau technique permanent du recensement, Diomandé Sindou, a fait savoir que c'est au total 40 000 tablettes, 40 000 clés OTG, 40 000 adaptateurs de clés OTG, 31 500 étuis de 7pouces, 7875 étuis de 10 pouces, 1920 protecteurs d'écran de 7 pouces et 239 protecteurs d'écran de 10 pouces qui ont été réceptionnés et qui seront utilisés pour mener à bien l'opération dans les délais.