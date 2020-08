Cote d'Ivoire: Divo - En tournée, le député, Dr Famoussa Coulibaly exhorte les populations à la cohésion sociale

Des violences interethniques ont éclatées le samedi 22 août 2020 à Divo, à 200 km à l'appel de l'opposition ivoirienne à manifester contre une autre candidature du Chef de l'Etat à la présidentielle 2020.

Suite à ces évènements qui ont endeuillés la ville de Divo, le député, Dr Famoussa Coulibaly, a entrepris une tournée de sensibilisation et d'apaisement dans les différents quartiers et les 12 villages de la commune de Divo.

« Nous sommes une seule et unique communauté à Divo. Nous sommes Djiboua et nous devons en toutes circonstances semer les graines de l'amour, la paix et la fraternité vraie », n'a-t-il cessé de ressasser à toutes les différentes étapes de sa tournée aux populations.

Le député de Divo commune a également invité les populations à mettre fin aux rumeurs, à cultiver l'amour et consolider la cohésion sociale, surtout en ces périodes préélectorales.

De Dougako, Daboré à Datta en passant par Bada, Boudoukou, Legbreville et Konankro, ce message d'apaisement et de vivre ensemble a été largement entendu par les populations.

L'Honorable Famoussa Coulibaly, président de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement à l'Assemblée nationale, a formulé des vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Et présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées et le réconfort aux sinistrés à qui il continue de rendre visite et d'apporter assistance.

Il faut signaler que dès les premiers jours de ce conflit, une mission comprenant le député Famoussa Coulibaly, le maire et ministre de l'Équipement Amédé Koffi Kouakou, le préfet ainsi que des élus et responsables locaux étaient sur place dimanche. La gravité de la situation avait poussé le préfet de la ville à décréter un couvre-feu de 19h à 6h du matin.