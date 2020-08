Sénégal: IVG - Des peines de deux et trois mois ferme aux prévenus

Les délits d'association de malfaiteurs et d'avortement étaient au menu des flagrants délits hier. A. Dramé a écopé de deux mois ferme, tandis que A. A. Sène et M. L. Sarr ont pris trois mois ferme.

L'émotion était à son comble au Tribunal de grande instance de Dakar hier 26 août 2020. Les cinq prévenus, tous en larmes, ont regretté leur acte et demandé pardon. A. Dramé, M. Aïdara, N. F. Camara, M. L. Nd. Sarr et A. A. Sène comparaissaient pour association de malfaiteurs et interruption volontaire de grossesse.

«J'étais malade et je me suis rendue à l'hôpital. Arrivée sur les lieux, un homme du nom de M. L. Sarr m'a accueillie et orientée. Je lui ai dit que j'avais des vertiges et que mes règles ne viennent plus depuis un certain temps.

Il m'a conseillée de faire un test qui a révélé une grossesse de sept semaines. Alors, il m'a mise en rapport avec A. A. Sène pour déclencher mes règles moyennant 25.000 FCfa pour le médicament », a expliqué A. Dramé.

Incriminé, M. L. Nd. Sarr a rétorqué que c'est l'accompagnant de la dame qui a sollicité ses services pour l'orienter vers quelqu'un qui pourrait l'aider à déclencher ses règles. Ainsi, il l'a dirigée vers A. A. Sène.

«Comment peut-on déclencher des règle d'une femme enceinte de sept semaines ? N'est-ce pas vous qui avez déclaré à l'enquête préliminaire qu'elle vous aurait dit qu'elle était enceinte », lui a demandé le président. «Je ne l'ai jamais dit», répond le prévenu.

A. A. Sène, confirmant avoir été contacté par L. Sarr pour une histoire de règles à déclencher, déclare avoir demandé à N. F. Camara de lui prescrire une ordonnance dont le destinataire est A. Dramé.

« J'ignorais qu'elle était en état de grossesse sinon je n'aurais pas demandé de l'aide à ma collègue », s'est défendu A. A. Sène. Le président a cependant trouvé bizarre que le médicament prescrit coûte 1000 FCfa alors qu'A. A. Sène avait demandé 25.000 FCfa pour rendre service.

Considéré comme l'intermédiaire dans cette histoire, M. Aïdara, chargé par A. A. Sène d'aller récupérer l'ordonnance auprès de N. F. Camara pour l'acheter à 25.000 FCfa, déclare ne rien connaître de ce dossier », a-t-il assuré. Quant à Nd. F. Camara, elle estime que son seul tort, c'est d'avoir fait confiance à un collègue sans trop réfléchir.

Relevant la constance des faits, le procureur a requis six mois ferme pour N. F. Camara et deux ans dont six mois ferme pour les autres prévenus. Mais pour les avocats de la défense, Ababacar Ndiaye, Robert et Basse, les peines infligées aux cinq prévenus sont très lourds.

Selon Me Basse, les relations des prévenus sont très limitées, par conséquent, on ne peut pas évoquer le délit d'association de malfaiteurs, a ajouté l'avocat pour mieux plaider la relaxe pure et simple des mis en cause.

Le tribunal a suivi les demandes formulées par les avocats en relaxant M. Aïdara et N. F. Camara au bénéfice du doute. Cependant, il a condamné A. Dramé à deux mois ferme pour avortement. A. A. Sène et M. L. Sarr ont écopé de trois mois ferme pour association de malfaiteurs et avortement.