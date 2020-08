Cote d'Ivoire: Croissance des entreprises - Un opérateur de téléphonie mobile et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire signent un accord

La compagnie de téléphonie mobile, Orange Côte d'Ivoire a signé le 5 août à Abidjan-Plateau une convention avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI-CI) ivoirienne. Cette signature marque le début d'un partenariat opérationnel visant à mieux adresser et accompagner la chambre et les entreprises ivoiriennes affiliées.

Cette collaboration va permettre à la CCI-CI de rentrer dans une nouvelle ère technologique en faisant bénéficier à ses membres des solutions numériques de pointe, proposées par Orange Côte d'Ivoire.

Tout en exprimant leur satisfaction pour la mise en œuvre de ce cadre de collaboration, Didier Kla, Directeur Orange Business & Broadband, et Faman Touré, Président de la CCI-CI ont procédé à la signature de ladite convention.

« Nous sommes heureux et fiers de l'aboutissement de cette convention qui viendra contribuer à l'amélioration de la performance et de la rentabilité des entreprises, dans un environnement de plus en plus compétitif » déclare Didier Kla.

Pour le Président de la Chambre, cet accord vient apporter une bouffée d'air aux entreprises ivoiriennes. En effet, dans un contexte sanitaire qui impacte très durement l'économie, de telles initiatives de partenariat permettent d'apporter un soutien opérationnel aux entreprises. Ainsi, cette opération vient renforcer le tissu économique et entrepreneurial ivoirien, et favoriser la croissance du pays.