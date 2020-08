Soudan: Les événements sanglants de Kassala continuent

Kassala — La ville Kassala a connu jeudi le déclenchement d'affrontements sanglants autour du centre-ville, au cours desquels cinq personnes ont été tuées et six autres blessées. C'était dans le contexte des refusants de nouveau Wali de Kassala qui organisaient une marche de protestation.

Selon le correspondant de SUNA, la voiture transportant le paramount 'Turk' était en route pour s'adresser à la foule quant elle a subi des balles de tireurs de l'un des bâtiments à l'entrée du marché public, ce qui a brisé la vitre arrière, mais le paramount 'Turk' n'a pas été blessé car les balles n'ont pas pénétré dans le corps de la voiture qui le transportait lui et l'assistant de l'ancien président Moussa Mohamed Ahmed et le leader Hamid Galil. Et les autorités ont réussi à arrêter les tireurs.

L'incident a déclenché la colère de la foule des refusants, qui a conduit à l'incendie de plusieurs magasins, en plus de l'incendie et du pillage d'un certain nombre de magasins au marché de Kassala avant que les autorités ne les confrontent.