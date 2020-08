Soudan: DFLC et le Front révolutionnaire signent un accord politique

Juba — Les Forces de la Déclaration de lLiberté et de Changement (DFLC) et le Front révolutionnaire soudanais ont signé une déclaration politique à l'hôtel Pyramid de la capitale, Juba, afin de réformer la coalition au pouvoir.

Omar Al-Digair a signé au nom de la liberté et de changement tandis que Dr. Al-Hadi Idriss Yahya a signé au nom du Front révolutionnaire. Le chef du Front révolutionnaire Dr. Al-Hadi a déclaré que la signature de l'accord politique répondait aux exigences de la transition et à la nécessité de réformer le chemin de la révolution et le chemin de la liberté et du changement.

Il a ajouté: "Nous avons convenu avec Liberté et Changement de tenir une conférence à laquelle toutes les forces révolutionnaires participeraient, après la signature de l'accord de paix et le retour à Khartoum", notant que l'accord confirmait la participation de toutes les parties à toutes les étapes et comités.

Al-Digair a déclaré que la signature de la déclaration politique s'inscrivait dans le cadre de la réforme des forces de la Déclaration sur la liberté et le changement en réponse à la demande publique qu'elle a exprimée le 30 juin, et a ajouté lors de la conférence de presse tenue à l'hôtel Pyramid après la signature que la coalition au pouvoir doit se réformer et que la base de participation doit être élargie et que la liberté et le changement doivent être davantage rapide pour répondre aux exigences de transition.