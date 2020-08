Madagascar: Mamy Rakotondraibe - « La cnaps rend l'ascenseur à ses fidèles serviteurs »

interview

Beaucoup n'ont pas compris pourquoi la Cnaps s'engage à offrir des lignes de crédit aux employés adhérents à taux zéro avec des échéances dans le cadre de TsinjoFameno, une des réponses aux conséquences induites de la crise sanitaire sur les salariés du secteur privé. Mais pour Mamy Rakotondraibe, directeur général de la Cnaps, cette opération est une sorte de retour d'ascenseur aux affiliés qui l'ont tant mérité.

Pour quelles raisons la cnaps a-t-elle décidé de mettre à disposition des salariés cotisant 52 milliards ariary au service d'un crédit à taux zéro?

Il n'existe pas au niveau de la Caisse un dispositif qui permet d'atténuer l'impact de la crise économique que nous traversons. Raison pour laquelle, l'État avec l'aval du Conseil d'administration de la Cnaps a mis en place cette prestation exceptionnelle. Une façon pour nous de rendre l'ascenseur à ceux et celles qui nous ont témoignés leur confiance et leur fidélité.

Au début, des syndicalistes ont été contre cette initiative. comment avez-vous fait pour les convaincre d'y adhérer?

Il y a plusieurs corps de syndicats. Au Conseil d'administration de la Caisse siègent les plus représentatifs. Ils ont suivi tout au long ce projet. Les syndicats sont divisés sur le sujet mais tous acceptent que cette prestation reste une alternative pour les travailleurs afin de les venir en aide. La Caisse s'est donnée comme ligne de conduite de promouvoir tout ce qui rassemble ces parties prenantes, l'État, le groupement des employeurs et les syndicats des travailleurs et se consacrer peu sur ce qui divise.

Beaucoup se demandent s'il s'agit d'un placement rentable. Si des problèmes de remboursements se présentent, qui va les supporter?

Comme tout prêt, il y a une garantie. Il s'agit de capital versé par le travailleur au sein de la Caisse. Si un remboursement n'est pas effectué au delà de 6 mois après les 12 mois de période de remboursement, la Caisse est en mesure de déduire sur ce capital.

Pourriez-vous expliquer les conditions d'octroi de ces prêts?

Il suffit de rentrer sur le site Web de la Cnaps, aller dans l'espace employeur pour savoir si vous êtes éligible. Pour y avoir droit, l'employeur doit avoir existé depuis au moins le 1er janvier 2019 et en règle vis à vis de la Caisse. Le travailleur doit avoir au moins cotisé 4 trimestres, en CDI ou en CDD éligible.

Toutefois les entreprises qui ont des arriérés, si elles acceptent de faire un calendrier de paiement à partir d'avril 2021 sur 24 mois, peuvent jouir de ce soutien financier des plus avantageux.

Quelle est la situation financière de la cnaps durant cette crise sanitaire où de nombreuses entreprises sont en difficulté?

Les cotisations à la Caisse ont connu une baisse au second trimestre de l'ordre de 35% pour paiement différé avec calendrier de paiement.

Avez-vous pris des mesures d'allégement pour le paiement des charges patronales et des cotisations des salariés?

Oui il est possible pour les entreprises de différer les paiements de cotisations en donnant un calendrier préétabli de paiement.

D'une manière générale, que pensez-vous du système de sécurité sociale à Madagascar?

Les prestations offertes par la Caisse doivent être plus larges, plus nombreuses. On peut rajouter en plus du système par répartition, un système par capitalisation. C'est- à- dire la possibilité de cotiser davantage et de façon volontaire.

Cela modernisera les dispositifs de protection sociale, on peut envisager l'assurance chômage, l'assurance vie, un appui rentrée scolaire, une aide cantine scolaire, la complémentarité vieillesse, etc. Ce sont les projets qui sont proposés pour les quelques années à venir.

Est-ce qu'on peut avoir des statistiques sur le nombre des entreprises et sociétés affiliées à la cnaps et leurs contributions annuelles ou mensuelles?

En 2019, nous avons environ 265 000 cotisants sans incidents de paiement sur quatre trimestres. Les cotisants avec irrégularités (omission de déclarations au moins un trimestre) sont au nombre de 60 000.Soit environ 3%de la population active. Cela concerne approximativement 15 000 entreprises, 250 milliards d'ariary de prestations sociales, incluant prestations familiales, accident de travail et maladie professionnelle, retraite et ayant droit.

La cnaps existe depuis l'indépendance, quelles sont ses perspectives?

En effet, la Caisse existe depuis l'indépendance et dans sa forme actuelle depuis 1969. L'objectif de la Caisse est d'être proche de ses adhérents, les accompagner pour avoir une meilleure sécurité pour eux en cas d'accidents de travail, accompagner leurs enfants durant leurs années scolaires, proposer des pensions décentes pour maintenir le pouvoir d'achat des retraités.

Pour cela on est en train de digitaliser, optimiser notre organisation interne, rationaliser la gestion et mettre des indicateurs de performance.

Nous avons également établi des contrats de performance avec le CA, et un plan quinquennal déjà élaboré pour atteindre 1 million de cotisants d'ici 5 ans.

Nous sommes en train de réformer notre système de collecte des cotisations et notre système de distribution de nos prestations.

Enfin, nous nous maintenons à notre objet social et non plus investir dans des activités dans lesquelles nos adhérents ne voient pas de bénéfices (par exemple gérer une équipe de foot)

La cnpas aujourd'hui c'est combien d'employés et combien d'agences?

Nous avons à ce jour 850 employés dans tout Madagascar repartis dans les 24 directions régionales et une dizaine d'agences que nous allons moderniser.

Qu'en est-il de la participation de la cnaps au capital d'air Madagascar?

Concernant Air Madagascar nous sommes actionnaires à 43%. Nous avons cédé nos parts chez Air Austral Investment pour récupérer les leur.

Quelle est votre perception de l'avenir de la compagnie aérienne nationale?

Dans la logistique le fondement de la réussite c'est « être à temps tout le temps ». Air Madagascar a un fond de commerce client qui lui est très fidèle, s'il arrive à respecter les fondamentaux du monde de la logistique, il captera les clients qui lui manquent pour atteindre non seulement l'équilibre et pouvoir investir pour de bon. Contrairement aux idées reçues, la compagnie n'a pas été modernisée durant le partenariat pour répondre aux vraies exigences de l'industrie de transport de notre époque, c'est pourtant un passage obligé pour assurer les fondamentaux.

Je crois beaucoup en la compagnie, il convient de prendre les bonnes décisions, pour de bonnes raisons et les exécuter de la bonne manière. La suite sera conformité, normes, process, système et équipements et surtout la gestion du capital humain.