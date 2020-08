Cote d'Ivoire: Tourisme et hôtellerie - Le ministre Siandou Fofana lance une unité ivoirienne de serviettes biodégradables

Le mercredi 26 août, le Ministre du Tourisme et des Loisirs a procédé au lancement officiel, à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, de « Serjet Bio », une offre alliant hygiène, écologie et employabilité au profit du secteur.

Proposer aux clients et touristes séjournant dans les hôtels et restaurants, ainsi que centres de loisirs et autres lieux de divertissement, des serviettes à usage unique et à forte valeur ajoutée environnementale, telle est la marque distinctive de « Serjet Bio ».

Dont le lancement a été acté, le mercredi 26 août à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement touristique, « Sublime Côte d'Ivoire », qui vise, entre autres objectifs, à l'essor de « champions nationaux », le ministre du Tourisme et des Loisirs avait paraphé un accord, le 10 janvier avec le président du Conseil d'administration de Am'Clot Trading, Secongo Clotchor. En vue de la mise en œuvre du projet « Serjet Bio ».

Projet « ambitieux et innovant », au dire de Siandou Fofana, compte tenu de sa portée écologique et s'inscrivant dans le process de qualité et de normalisation des réceptifs hôteliers de moyen standing. Avec, à la clé, un usage qui intègre l'arsenal de mesures-barrières dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid 19.

Justement, selon l'aggiornamento de « Sublime Côte d'Ivoire » pour « Penser et panser le tourisme post-Covid 19 », le Ministre a réaffirmé que dans cet élan, le tourisme devra démontrer sa capacité de résilience.

Et d'exhorter : « Je voudrais donc vous inviter à la(re) découverte des merveilles à explorer sur toute l'étendue de notre « Sublime Côte d'Ivoire ». Investissons nos villes et villages pour nous ressourcer, redécouvrir et rêver.

Le tourisme, à bien des égards, est une thérapie ». Ce qui aura pour effet, la relance du secteur de l'hôtellerie, en particulier, fortement impacté par la crise sanitaire. Avec, en sus, des milliers d'emplois à préserver.

Car, faut-il le noter, Am'Clot Trading s'engage à fournir aux hôtels de 1 et 2 étoiles et autres appart'hôtels sur l'étendue du territoire national, des serviettes à usage unique biodégradables. Et ce, en phase de lancement.

À terme, ce sont de sets de literie et de table, répondant aux mêmes normes de qualité avec le même souci de respect environnemental et hygiénique que les serviettes à usage unique et biodégradables, qui pourraient intégrer la gamme de « Serjet Bio ».

Toutes choses qui s'inscrivent dans la quête d'un service aux normes internationales offert aux touristes, conformément aux exigences de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire ».

Dont l'une des clés du succès repose, selon la vision du Ministre Siandou Fofana et donc du Gouvernement, sur l'émergence de « champions nationaux » de l'industrie touristique.

Et qui découle de la triple finalité escomptée par la Stratégie : « développer un moteur de croissance du PIB et démultiplier les recettes fiscales, favoriser le développement territorial hors Abidjan, créer un réservoir d'emplois ».

De l'émergence de champions nationaux de l'industrie touristique

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, a aussi indiqué qu'en dehors des différents fonds mis à la disposition des opérateurs économiques dans le cadre de la riposte face à la Covid 19, le Gouvernement, dans le cadre des partenariats public/privé, encourage cette émergence de « champions nationaux ». et d'indiquer que la tutelle les accompagne dans la création de marques hôtelières ivoiriennes et qui devraient créer un cercle vertueux pour tout l'écosystème. Le tout avec une quête permanente de qualité de services.

Bien plus, selon les recommandations du Ministre, le Pca d'Am'Clot Trading, M. Secongo, rassure les opérateurs de l'hôtellerie quant à la certification par Codinorm de ces serviettes à usage unique biodégradables.

« Nous nous engageons à offrir des produits répondant à toutes les normes qui certifient le label bio, d'autant plus que nous avons la certification de Codinorm (Côte d'Ivoire normalisation) », confie-t-il à Siandou Fofana.

Pour les promoteurs de réceptifs, l'offre innovante du groupe ivoirien permet d'éviter les lessives entre chaque rotation-client. Avec pour avantages comparatifs : gain de temps et d'énergie pour les professionnels de l'hébergement, hygiène et confort pour leurs clients.

Am'Clot Trading est une société de droit ivoirien qui est spécialisée dans le déploiement de technologies innovantes à forte valeur ajoutée écologique.

Aussi bien pour les services sécuritaires et d'hygiène pour structures immobilières, qu'hôtelières et collectives. Son Pca affirme vouer à l'essor du Tourisme et des Loisirs en Côte d'Ivoire, une opportunité indéniable. Et ce, en dépit de la Covid 19.