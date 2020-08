Madagascar: Hack Ur Culture - Hackathon pour façonner les institutions Glam africaines

Hackathon au Goethe-Zentrum au Pérou en 2019.

Initiative du Goethe-Institut Johannesburg et la Credipple, Hack Ur Culture appelle tous les pionniers créatifs et technologiques à un Hackathon du patrimoine culturel pour façonner l'avenir des institutions Glam africaines. Hack Ur Culture est une plateforme virtuelle qui regroupe des institutions Glam incluant les galeries, bibliothèques, archives, musées, avec des esprits créatifs et des passionnés de technologie pour créer des collaborations et des innovations provenant de données culturelles ouvertes.

Ce Hackathon est ouvert aux jeunes professionnels enthousiastes dans les industries créatives et culturelles de l'Afrique subsaharienne dont Madagascar, comme les développeurs de jeux, développeurs d'applications, designers, chercheurs, médias, journalistes, écrivains. Si Le Hackathon commence le 24 septembre 2020. L'événement s'étendra sur une période de trois semaines et les soumissions finales de projets seront soumises le dimanche 18 octobre 2020 à 23:59.h.

L'équipe gagnante aura une place pour participer au Hackathon de coding Da Vinci qui aura lieu en Allemagne en 2021 au mois d'avril ou août, selon les restrictions de voyage internationales. Les projets les plus impressionnants recevront des prix, et seront présentés dans l'exposition Fak' ugesi 2020.

Le but est de contribuer à rendre les données sur le patrimoine culturel accessibles au public. Le Hackathon permettra aussi d'offrir un apprentissage et un développement efficaces, tout en mettant la question des données sur le patrimoine culturel à l'ordre du jour. Ceci pour aboutir à la mise en place d'une plateforme d'expérimentation et de découvrir ce qui est possible pour l'avenir des institutions Glam.