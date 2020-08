Madagascar: Musique - Bibiana la chanteuse malagasy qui trace sa voie aux USA

Active comme jamais, Bibiana, la chanteuse malagasy installée aux States, travaille actuellement sur son album. Mais en attendant, la chanteuse vient de sortir Wifi en featuring avec Jason Martin.

Sur le même tandem, le duo livre une musique aux couleurs neo-funky, proche de The Week-end. L'influence américaine se ressent autant sur le clip qu'à l'audio. Wifi pourrait certainement plaire aux adeptes de Lion Hill, Shadow Bangz ou encore de Ga Ei Ren.

Bibiana est une artiste motivée, talentueuse et exotique. Née et ayant grandi à Madagascar, elle a commencé à chanter et à écrire très tôt. Bibiana s'efforce d'apporter une ambiance insulaire dans sa musique. En 2016, elle a sorti son premier EP le plus personnel intitulé «Ça c'était avant». Décrivant les détails de son passé à mesure qu'elle avance et espère de meilleures choses dans la vie. Quelques mois après sa sortie, Bibiana a signé chez Bentley Records, un label international basé à New York.

Avec des chansons exclusives et inédites, elle continue de se produire dans et hors des États-Unis avec son groupe live et ses danseurs. Bibiana a eu l'occasion de se produire avec Twenty Øne PilØts. Elle s'est ouverte à des artistes africains majeurs tels Fally Ipupa et J.Martins. Alors qu'elle continue de grandir en tant qu'artiste, elle a une vision du monde, de la vie et une voix aux reflets uniques. À travers ses histoires, elle espère continuer à faire de la musique qui rassemble les gens mais aussi à faire de la musique qui égayera le quotidien de ses fans.