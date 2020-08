Sénégal: Généralisation des compteurs intelligents de Senelec - 400 appareils à Gorée pour commencer

Senelec a choisi Gorée pour démarrer sa campagne de généralisation des compteurs intelligents. Ainsi, 400 appareils y seront installés. La cérémonie de lancement a eu lieu hier.

L'histoire retiendra que les populations de Gorée sont les premiers bénéficiaires du projet de généralisation des compteurs intelligents de Senelec pour les clients généraux (clients domestiques et petits professionnels).

Choisie comme site pilote, 400 compteurs, jugés « plus simples » et plus « rapides », seront installés sur l'Île-mémoire.

Si le test est concluant, Senelec compte « déployer plus de 50 000 compteurs à Dakar, d'ici la fin de l'année 2020, et plusieurs autres millions sur l'ensemble du territoire national », a dit, hier, son directeur général, Pape Mademba Bitèye, au lancement de ce programme dans les locaux de la mairie de ladite ville.

Selon lui, le choix de Gorée pour démarrer cette campagne se justifie doublement : d'une part, l'avantage de l'espace géographique maîtrisé et, d'autre part, la bonne expérience tirée du premier projet de généralisation du « Woyofal » déroulé sur l'île avec succès.

M. Bitèye a indiqué que la généralisation des compteurs intelligents s'inscrit dans un vaste programme centré sur la modernisation des relations de Senelec avec sa clientèle après que l'a Société nationale a pu surmonter les défis liés à la satisfaction de la demande et assurer l'amélioration de la qualité de service grâce à d'importants investissements.

Ce programme de déploiement de compteurs intelligents a démarré depuis 2014, mais il était réservé à la clientèle spéciale de Senelec (clients industriels, Pme-Pmi, grands consommateurs).

Ces nouveaux compteurs rendent le client proactif dans la gestion de l'électricité sans que cela n'ait aucune incidence sur le prix de l'électricité, a assuré Fréderic Bassène de Senelec.

Ils permettent aussi aux clients de suivre leur consommation, d'acheter et de charger les crédits « Woyofal » à distance, de vérifier les index de la facture, d'assurer le monitoring et de faire le suivi et l'économie d'énergie grâce aux applications informatiques disponibles sur les Smartphones.

D'après des agents de la Senelec, ces appareils permettent une amélioration de la qualité de service par la détection et le signalement automatiques des pannes, des baisses ou hausses de tension et la surveillance à distance du réseau électrique.

Par ailleurs, avec la pandémie de coronavirus, les responsables de Senelec ont offert des vivres et des produits désinfectants aux populations de Gorée d'une valeur de quatre millions de FCfa.

Un acte salué par les insulaires par la voix de leur édile, Me Augustin Senghor, qui n'a pas manqué de rappeler les nombreux investissements consentis par Senelec pour améliorer la qualité de service sur l'île.