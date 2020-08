Afrique: Bruno Le Maire, ministre français des Finances - « Le Sénégal, grâce à Macky Sall, a l'une des meilleures économies en Afrique »

Reçu en audience par le président Macky Sall, jeudi, au deuxième jour de sa visite de travail à Paris, le ministre français des Finances Bruno Le Maire s'est prononcé sur les financement que la France pourrait apporter à l'économie sénégalaise.

« Je suis toujours heureux de revoir mon ami, le Président Macky Sall. Vous connaissez mon attachement pour le Sénégal et, de manière plus large, à la coopération entre la France, l'Union européenne et le continent africain. Je considère que nous avons une histoire à reconstruire avec le continent africain.

La crise sanitaire touche tout le monde, la France mais aussi le Sénégal. C'est pourquoi, avec le Président Macky Sall, nous avons regardé le soutien que la France pourrait apporter, notamment sur les questions de financement, pour aider le Sénégal à rebondir plus vite et encore plus fort.

Je rappelle que le Sénégal, grâce au Président Macky Sall, est une des meilleures réussites économiques en Afrique.

En termes de croissance, il affiche tout le temps des résultats spectaculairement très positifs, mais il est aussi touché par la crise. Donc, il faut le soutenir pour qu'en matière de financement il puisse avoir un certain nombre de facilités ».