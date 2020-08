Cote d'Ivoire: Basket-ball - « Skills day », la fête au Palais des sports

Le président Mahama Coulibaly et l'équipe dirigeante de la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb) ne baissent pas les bras. En cette période de Covid-19 où beaucoup ont mis la clé sous le paillasson, eux, maintiennent la flamme.

« Skills day » : voilà une belle trouvaille pour animer et développer la discipline dans le pays. « Notre objectif est de continuer à entretenir la flamme, détecter et former les stars de demain à travers des activités d'envergure », a indiqué le président El Hadj Mahama Coulibaly qui souligne que tout cela se fait dans « le respect des mesures édictées pour limiter la propagation du coronavirus ».

Après le premier camp à l'attention des jeunes de grande taille, organisé le 6 août 2020, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), à Marcory, ils ont décidé d'organiser un deuxième, plus large. Cette vaste détection de jeunes talents et de promotion de la balle au panier a lieu toute la journée, ce vendredi 28 août, au Palais des sports de Treichville.

Comme lors du camp d'entraînement de l'Injs, la Fibb attend des jeunes filles et garçons de 14 à 18 ans et qui ont une taille qui oscille entre 1m70 et 1m90.

Au programme de la manifestation qui se déroule de 8h à 18h, il est prévu en deuxième partie, des concours de shoots, de maniement de balle et de slam, dunk, etc.

Le public qui est invité ne chômera pas. Il sera appelé à participer à travers des jeux tel que le « blind-shoot ». Des activités qui devraient enflammer les deux salles principales du Parc des sports de Treichville.