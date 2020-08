Afrique: Université d'été du Medef - Macky Sall vante les atouts d'une Afrique émergente

L'Afrique, par son expérience des épidémies, s'est montrée résiliente et combative face à la pandémie de la Covid-19, a assuré hier, le Président Macky Sall, au deuxième jour des Assises du Mouvement des entreprises de France (Medef).

Il est le premier Chef d'État africain invité d'honneur à cette rencontre d'envergure qui en est à sa 21ème édition. L'honneur fait au Sénégal est, selon lui, le témoignage renouvelé de l'attachement des entrepreneurs français au Sénégal et à l'Afrique.

Pour être plus efficace dans la lutte contre les épidémies et plus particulièrement la pandémie de la Covid-19, le Président Macky Sall propose de repenser le modèle de production et de consommation dont la vulnérabilité et la contradiction est rudement mise à l'épreuve.

Selon lui, il urge de repenser notre modèle de développement, d'apprendre de nos erreurs, de redéfinir l'ordre des priorités et de redonner sens à l'économie réelle.

Le Président de la République a remercié la France pour son soutien pour un allègement conséquent de la dette publique africaine et un réarrangement de la dette privée, selon des modalités à convenir.

Cela permettrait, souligne-t-il, aux pays africains de disposer d'espaces budgétaires qui seront entièrement consacrés à la riposte sanitaire, à la résilience économique et sociale et à la sauvegarde de l'emploi.

Le Président de la République a salué le rôle de son homologue français, Emmanuel Macron, qui a contribué à l'adoption, par le G20, d'un moratoire sur le service de la dette jusqu'à la fin de l'année 2020. Il a annoncé que l'Union africaine travaille avec les partenaires pour une extension du moratoire accordé au G20 jusqu'en 2021.

Selon lui, la règle sacro-sainte de discipline budgétaire selon laquelle le déficit annuel ne doit pas excéder 3% du Pib est aujourd'hui écartée pour faire face à la crise.

« C'est dans le même esprit qu'il convient de considérer la question de l'allègement du fardeau de la dette, pour accompagner l'Afrique dans ses efforts de résilience et de reprise de sa trajectoire d'émergence post Covid », a-t-il insisté.

Avec un montant de 365 milliards de dollars, la dette africaine ne représente que 2 % du volume de la dette mondiale avec des taux de croissance régulièrement supérieurs à la moyenne mondiale depuis plusieurs années.

Un continent loin des stéréotypes

Le Président Sall a rappelé, devant les investisseurs, les atouts du continent « avec une jeunesse instruite, créative, qui entreprend et qui réussit ; des millions d'hommes et de femmes qui travaillent, investissent, créent des emplois et de la richesse. »

L'Afrique émergente, selon Macky Sall, est loin des stéréotypes qui la présentent comme la face obscure de l'humanité ; et le risque d'y investir « n'est pas plus élevé que dans beaucoup d'autres régions du monde ».

Le Chef de l'État appelle ainsi les partenaires publics et privés à poser un nouveau regard sur l'Afrique et les Africains.

« Ceux qui continuent de percevoir et d'analyser les dynamiques africaines à travers des paradigmes et des paramètres périmés, risquent d'être surpris et en retard sur les rendez-vous de demain », soutient-t-il.

Partenariats : ni exclusion, ni exclusivité

Le cercle des partenariats s'élargit en Afrique, de sorte qu'il ne peut plus y avoir ni d'exclusion, ni d'exclusivité sur le continent.

De plus, les gouvernants sont tenus par des exigences de délai et de qualité dans l'exécution des projets avec le défi de l'accompagnement institutionnel, « vrai enjeu de la coopération avec l'Afrique d'aujourd'hui ».

Les objectifs de la phase II du Pse et le Pres présentés

Le Président Macky Sall a présenté devant le Mouvement des entreprises de France (Medef) les objectifs de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (Pse) sur la séquence 2019-2023.

Il a affirmé le positionnement du Sénégal, dans laquelle l'Afrique en construction est une source d'opportunités et d'investissements, « un acteur qui demande des rapports de partenariat plus qualitatifs, plus justes et plus équitables, pour une croissance et une prospérité partagées ».

Le Programme d'actions prioritaires (Pap) de cette deuxième phase du Pse porte essentiellement sur des secteurs cibles comme les infrastructures, les mines, l'énergie, y compris l'exploitation du gaz et du pétrole, le transport, l'agriculture et l'agrobusiness, la construction, avec un programme quinquennal de 100 000 logements, le tourisme, la finance, les industries et l'économie numérique.

Le Programme d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2 A) sera adopté en septembre, rappelle le Chef de l'Etat. Il s'agira, soutient-il, de donner une sur-priorité à la souveraineté alimentaire (agriculture, élevage et pêche), pharmaceutique et sanitaire, et de booster en même temps l'industrialisation de l'économie, le numérique, le tourisme, le logement, en favorisant davantage l'équité territoriale et l'inclusion sociale. Parallèlement, les projets stratégiques des infrastructures et de l'énergie seront poursuivis.

Face aux entrepreneurs français, Macky Sall a détaillé aussi son Programme de résilience économique et sociale (Pres) à hauteur de 1,64 milliard de dollars, financé par l'État, avec l'appui de partenaires au développement et de donations volontaires.

Le Pres a permis, entre autres, de soutenir le secteur de la santé par le relèvement substantiel du plateau médical, des tests et un traitement gratuit des malades ; d'assister les populations en denrées de première nécessité et produits phytosanitaires ; d'appuyer notre diaspora, si généreuse envers le pays en temps normal ; de soutenir le secteur privé et préserver l'emploi à travers un paquet de mesures fiscales, douanières et d'injection de liquidités et enfin, assurer l'approvisionnement continu du pays en hydrocarbures.