Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko (à Koumassi) - « Nous allons faire en sorte que le pays soit en paix »

« Faites-nous confiance. Nous allons faire en sorte que la côte d'Ivoire soit un pays en paix, un pays qui progresse, se développe pour le bonheur de chacun vos enfants », a déclaré le Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko.

C'était le 26 août 2020, à l'occasion de l'inauguration du siège de la chefferie traditionnelle de Koumassi.

Selon le Premier ministre, un tel travail a besoin du soutien des rois et chefs traditionnels, garants des us et coutumes. « Je compte sur vous les chefs à travers vos prières et bénédictions. Je compte sur vos actions pour qu'ensemble nous puissions dire que ce pays avance...

Cette maison doit être un espace de paix, de retrouvailles, de partage et de solidarité. Quand un habitant de Koumassi vient en ce lieu, il doit se sentir chez lui et en sécurité », a-t-il indiqué.

Aussi a-t-il dit : « nous comptons sur vous pour que ce pays soit à jamais attaché à des valeurs de dialogue, de paix, de développement ».

A en croire Hamed Bakayoko, l'inauguration d'un siège de la chefferie traditionnelle s'inscrit dans le prolongement de la vision du Président Alassane Ouattara de donner du respect et de la considération aux gardiens de nos us et coutumes, à nos traditions.

Car a-t-il indiqué, « un peuple qui n'a pas de racine, est un peuple perdu. C'est pourquoi je suis heureux de partager avec vous cette ambition du Président de la République qui vous a doté d'un statut d'institution de la République et d'un siège à Yamoussoukro ».

Selon le successeur d'Amadou Gon Coulibaly, le Président Ouattara est engagé pour le pays. « Toutes ses actions, toutes ses décisions sont portées par l'intérêt supérieur de la nation », dira-t-il.

Construit par le maire Cissé Ibrahim Bacongo, le siège de la chefferie traditionnelle de Koumassi comprend 3 bureaux : une salle de conférences, une salle de réception, un préau, une salle d'eau composée de 3 toilettes et 2 dispositifs. Ce siège est bâti sur une superficie de 2891 m2.