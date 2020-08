Gabon: LIBREVILLE - Kaysha Penda reçoit "Le Parano de l'éternel" à bras ouverts

En milieu de cette semaine, dans son bureau, Kaysha Penda, Président de l'association des Jeunes Bâtisseurs, a reçu un « ex bandit reconverti », surnommé "Le Parano de l'éternel". Une rencontre très objective qui s'accorde parfaitement au combat que mène ce chevalier de la jeunesse à travers son association. C'est en compagnie d'un membre important de l'Organisation des Nations-Unies pour la Coordination Humaine (ONUCA) que le président de ladite association a échangé avec ce jeune compatriote.

En forte activité de conscientisation de la jeunesse depuis plusieurs semaines, Kaysha Penda, jeune fonctionnaire gabonais et Président de l'association des Jeunes Bâtisseurs affirme sa détermination de vouloir sortir les jeunes gabonais des vices. Il s'agit du grand banditisme, l'oisiveté et d'autres antivaleurs qui ternissent leur image, en les aidant à s'autonomiser à travers des petits métiers. Cette semaine, c'est un « ex bandit reconverti » qui a cogné à sa porte après avoir lu plusieurs de ses publications continuelles adressées aux jeunes gabonais depuis les réseaux sociaux.

« Le Parano de l'éternel », comme il se fait communément appeler, est un jeune gabonais, « ex bandit reconverti » qui a amèrement subi les répercussions de la délinquance et a décidé d'abandonner cette vie. Il ira jusqu'à interpeller d'autres jeunes comme lui afin qu'ils cessent de causer du tort à autrui. Il milite afin que ces jeunes cessent de braquer, de voler et de s'adonner à d'autres faits illicites. « Le Tout-Puissant, l'Eternel Dieu, m'a fait grâce. Il a touché mon cœur, j'ai changé de vie », va-t-il déclarer dans une de ses vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Au Gabon, comme dans plusieurs pays du monde, les anciens détenus sont souvent bannis de la société, surtout les plus jeunes, au point de perpétuer dans cette vie qu'ils pourraient abdiquer. En recevant cet « ex bandit reconverti » dans ses locaux, Kaysha Penda, Président de l'association Jeunesse Consciente va avancer qu'« aucun jeune ne mérite pas d'être exclu de la société. Les erreurs, nous en faisons au quotidien, mais le plus important, c'est d'en retenir les leçons ».

À bras ouverts, le Président de l'association a salué le courage du « Parano de l'éternel » car, pour lui, il faut "apprendre à écouter la jeunesse ». Cet ex bandit reconverti fera un véritable témoin vivant dans le combat que mène ce chevalier des jeunes.