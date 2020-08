Gabon: Lekoko/Haut-Ogooe - Les membres du bureau politique(PDG) au cœur des populations

Les populations des villages du département de Lekoko et des quartiers de la commune de Bakoumba ont reçu une importante et chaleureuse visite des membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG). Une délégation composée de Alice Bertille Bikissa Nembé et de Jean François Yanda, membres du bureau politique, accompagnés de plusieurs autres militants dudit parti, se sont rendus aux cotés de ces populations afin de leur porter assistance dans plusieurs domaines.

C'est dans un élan de fraternité et de partage que l'importante délégation composée de quelques membres importants du Parti Démocratique Gabonais (PDG) ont choisi de se rendre au cœur des populations du département de Lekoko et de la commune de (Bakoumba) dans le Haut-Ogooué. Alice Bertille Bikissa Nembe et Jean François Yanda, tous deux membres du bureau politique, suivis de plusieurs militants ont sillonné les villages du département de Lekoko et les quartiers de la commune de Bakoumba, en vue de porter bienfaisance aux populations dans ces régions. Il s'agit notamment de :

- Apporter leur soutien aux cours de vacances initiés par le Parti dans la commune de Bakoumba ;

- Sensibiliser les jeunes sur l'importance et la nécessité de suivre avec beaucoup de sérieux, les modules de formation dispensés par les enseignants ;

- Sensibiliser les populations sur le respect scrupuleux des gestes barrières pendant les cours et à la maison ; aussi sur les mesures à observer dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 ;

- Encourager les enseignants mis à disposition pour la réussite de ces formations ;

- Assister les personnes vulnérables, par des dons de natures diverses.

Afin d'amplifier sa stratégie de riposte contre la Covid-19, le Préfet de la localité a reçu « une troisième » vague de dotation en gels hydro alcooliques et masques. De plus, les membres de l'Association des femmes commerçantes ont été réunis par Yolande Obono Allogho afin de booster leurs différentes activités génératrices de revenus. Yolande Obono et son époux, Jean François Yanda, tous deux membres du bureau politique, ont apporté leur concours à travers un appui financier aux femmes commerçantes.

De nombreux autres dons ont été distribués pour venir en appui aux femmes enceintes, aux enfants (âgés de 0 à 1 an et de 1 à 5ans), aux veuves et à l'administration publique déconcentrée. Cela s'inscrit dans la politique de partage prônée par le Président Ali Bongo Ondimba, et rappelé pertinemment par Éric Dodo Bounguendza, le Secrétaire général dudit parti.

INOE/MTM

