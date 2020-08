Ile Maurice: Salon MDFP - Les produits mis en vente au SVICC ne sont pas «duty free»

C'est écrit en tout petit sur de côté de l'affiche de l'événement. «Tous les produits seront soumis aux taxes en vigueur». Ce qui veut dire que les produits mis en vente par la Mauritius Duty Free Paradise demain, samedi 29 août, au Swami Vivekananda International Conference Center (SVICC), ne seront pas «duty free».

Le «duty free» ne s'applique qu'aux touristes et Mauriciens en partance de Maurice, et les vins, chocolats, parfums et autres produits mis en vente ne seront pas exemptés des taxes. Il est cependant prévu que des rabais allant de 5% à 50% soient appliqués sur certains produits.

Une foire qui fait jaser

Serait-ce une drôle de coïncidence ou pas ? La Mauritius Duty Free Paradise Day aura lieu ce samedi 29 août, soit le même jour que la marche pacifique organisée suivant le naufrage du Wa- kashio. Et pour le moins que l'on puisse dire, la Mauritius Duty Free Paradise Day est un événement alléchant. Avec des navettes gratuites, l'entrée gratuite également, mais surtout des remises de plus de 50 % sur des produits comme chocolats, parfums, maquillage, vins et spiritueux, tabac et cigarettes.

Parmi les produits qui se démarquent, nous retrouvons les chocolats de la marque Ferrero qui passent de Rs 450 à Rs 250, du parfum Yves Saint Laurent pour femme qui passe de Rs 5 350 à Rs 4 250 ou encore du Paco Rabanne pour homme qui passe de Rs 2 925 à Rs 2 350. Pour les compagnies concernées comme Mado et Oxenham, une telle vente, c'est du jamais-vu. «On parle d'une réduction conséquente des prix. Si cela attirera du monde, reste à savoir», soutient une source de Pharmacie Nouvelle.

Ouvert de 10 h 30 à 18 heures au Swami Vivekananda international Convention Centre (SVICC), l'événement fait cependant jaser sur la Toile. Nombreux sont les Facebookers mauriciens qui critiquent le timing des organisateurs. Ils se demandent si c'est une coïncidence que la Mauritius Duty Free Paradise Day tombe le même jour que la marche pacifique prévue à Port-Louis.

Depuis quand cet événement était «dans le pipeline» ? s'interrogent des internautes. Est-ce une tentative de réduire le nombre de personnes qui comptent se rendre à la manifestation? écrit un autre Facebooker. «Est-ce encore une autre façon d'acheter le peuple ?» indique une Facebookeuse. «Ce n'est pas une coïncidence, les autorités paniquent et essayent de nous diviser. Ne cédons pas alors que nous sommes si près du but», estime un autre.

Or, il s'avère que la Mauritius Duty Free Paradise, qui n'est pas opérationnelle à cause des frontières fermées, serait à son troisième événement pour écouler son stock. En effet, début août, la boutique hors-taxe a participé à un événement au SVICC avec une très bonne affluence. Selon nos informations, il y a deux semaines, la compagnie a décidé de tenir cet événement le 29 août. Cela, après que le National Computer Board (NCB) a décidé de tenir le Salon de l'InnovTech plus tard dans l'année à cause du Covid-19 et parce qu'il n'y a pas de vacances en août.

Le salon de l'Infotech se tient dans la dernière semaine d'août, pour une semaine environ. Avec ce créneau, le SVICC a accepté que la Mauritius Duty Free Paradise tienne salon durant le mois d'août. Les dates du 29 août et du 5 septembre ont été identifiées.

Notre source au SVICC souligne que des salons ne peuvent avoir lieu que six mois pendant l'année, soit en janvier, février, avril, juin et octobre, selon une réglementation du ministère du Commerce. Avec la fermeture des frontières depuis mars, la compagnie a décidé de vendre ses stocks aux Mauriciens.

De plus, le retrait du NCB pour le mois d'août permet au SVICC de renflouer sa caisse et surtout d'honorer un management fee à Landscope Mauritius. En outre, il s'avère que le MDFP a aussi tenu un déstockage le week-end dernier à l'aéroport de Plaisance avec ses boutiques.

Nous avons contacté la direction de la Mauritius Duty Free Paradise. Mais on n'a pas pipé mot, nous conseillant de nous tourner vers l'officer-in-charge, en passant par la direction. Chose impossible car nous tombons sur la boîte de messagerie, qui indique être pleine. Trop débordée par des Mauriciens enthousiastes - l'événement ayant atteint plus de 5 000 personnes sur les réseaux - ou les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ont-ils atteint la voie téléphonique ?