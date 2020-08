Congo-Brazzaville: Festival du film des 18 montagnes - Michael Gandoh invité en Côte d'Ivoire l'année prochaine

Initialement prévue en avril 2020, la première édition du festival du film des 18 montagnes de Man en Côte d'Ivoire aura finalement lieu en 2021. Le cinéaste congolais Michael Gandoh va représenter le Congo à ce rendez-vous des cinéphiles du continent avec son film Une pour tous.

En raison de la crise sanitaire due au coronavirus Covid-19 qui sévit dans le monde, le comité d'organisation dirigé par Ursula Koffi, présidente de l'Association cœurs solidaires pour la culture (ACSC), a décidé de reporter pour l'année prochaine ce festival qui devait se tenir sur le thème : « La place de la femme dans les mutations sociales à travers le cinéma des coopérations sud-sud ».

Organisé par l'ACSC, le festival du film des 18 montagnes a pour objectif non seulement de faire la promotion de la culture locale de l'ouest montagneux ivoirien et montrer les potentialités touristiques mais aussi de créer des vocations dans le domaine cinématographique. Le film documentaire Une pour tous du Congolais Michael Gandoh est un court métrage de moins de trente minutes. C'est une adaptation cinématographique du projet de Mixiana Laba, une jeune artiste comédienne et photographe congolaise, qui milite pour la cause des malades mentaux en faisant passer le message selon lequel ces malades sont des êtres humains comme tout autre et plus que jamais dans leur état de maladie, ont besoin d'affection, de douceur, de sourire, de protection et de soins.

Outre ce film, douze autres projections, de courts métrages de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Maroc, du Congo et de la France devraient avoir lieu avec en prime la distinction de huit réalisateurs pour la qualité des images, qualité du son, le jeu des acteurs, la pertinence de la thématique et originalité.

Michael Gandoh est un passionné du cinéma qui s'est lancé dans ce métier en intégrant un groupe de cinéma amateur Les Ngampo. Il est le créateur de la maison de production cinématographique amateur Cineartconnexion, en compagnie de ses amis Charles Okoumou et Kevin Nguili.

En septembre 2012, Michael Gandoh a participé à un atelier de formation sur la réalisation de films fiction à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire animé par Rufin Mbou Mikima et réalisé son premier court-métrage de 8 minutes « Oups ». Son premier long-métrage Ironie fatale a été réalisé en 2014. En 2018, il crée le Festival international des courts métrages la Pointe-Noire (FICOMP). Grâce à la maison de production Sky Vision Média, il a réalisé un court métrage au thème engagé Alicia, un succès national et international, puisque le film sera primé à plusieurs reprises.

En 2019, il a réalisé un court métrage In-extremis écrit et produit par Malolo Matouala, sélectionné au festival Cabaret du cinéma au Cameroun. Le film Une pour tous sélectionné à Man a remporté le prix Canal+ de la meilleure création documentaire à Emergence Films Festival (Lomé).