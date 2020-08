Congo-Brazzaville: Numérique - La ruée des jeunes vers l'internet gratuit

C'est devenu une image courante depuis plusieurs mois. Des espaces publics de la ville capitale tels que le rectorat, dans le deuxième arrondissement, et l'hôtel Pefaco à quelques encablures de l'aéroport Maya-Maya, dotés d'internet gratuit, attirent chaque jour des populations majoritairement jeunes qui restent activement connectés des journées entières. Ces points d'accès ont été installés par la société Congo Telecom, l'opérateur public des télécommunications.

Il suffit de parcourir ces différents endroits pour s'en rendre compte. Avec leurs smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ces jeunes s'y installent. Certains se déploient à naviguer en commentant sur la qualité excellente de la connexion que leur offrent ces espaces. Pour des étudiants privés d'internet un peu couteux, c'est le moyen de télécharger des logiciels, des applications, des cours, de passer des appels et plus encore de rechercher des sites qui permettront de recueillir des informations nécessaires, quasiment infinies selon le besoin de l'internaute.

« Je suis à la recherche d'un bon site internet qui me permettra d'arracher une bourse étrangère selon les conditions qui me seront données », a fait savoir Errol Makouangou, étudiant à la faculté des sciences économiques.

« Malgré le fait que la zone est pleine de moucherons à cause des arbres un peu partout, ces jeunes restent scotchés au wifi et surfent aisément. Aujourd'hui avec la présence du coronavirus tout le monde veut être à la une de l'information », renchérit Missié Carly, enseignant finaliste au cycle primaire, rencontré au rectorat.

On comprend par là que des millions de Congolais pourraient voir leur vie s'améliorer grâce à un internet de qualité et moins cher. Celui en accès libre autour du rectorat offrirait pour l'heure un débit de connexion de 1 méga bite par seconde.

Dans le contexte de toujours vouloir permettre à ces internautes d'accéder à ces services internet de bonne qualité, Nelson cishugi, entrepreneur dans le numérique et créateur du projet « lopango » destiné à offrir également l'accès à internet gratuit, a donné les détails sur le déploiement de ce réseau.

« Justement, on avait bien vu ce besoin qui existait où les gens avaient la nécessité de naviguer un peu plus. Aujourd'hui avec Lopango nous avons déployé le réseau, nous sommes en train de finaliser nos contrats avec les différents partenaires pour pouvoir être connecté et donc d'ici quelques jours dans les points wifi que nous avons, les gens pourront se connecter gratuitement. Ceux qui le veulent, peuvent déjà des maintenant créer leurs comptes sur notre site internet et dès que le réseau sera lancé ils seront notifiés et pourront être connectés dans approximativement vingt endroits entre Brazzaville et Pointe-Noire », souligne-t-il.

Il sied de noter qu'a certains points comme Congo pharmacie non loin de la société Congo Télécom et la corniche de Brazzaville, plus précisément à la case de Gaulle, dans le deuxième arrondissement, l'internet a été coupé en raison des travaux mais aussi à cause de la pandémie de la covid-19 afin d'éviter les rassemblements.