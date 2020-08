Congo-Brazzaville: Football - Mercato - Youssouf Mulubu vers Kilmarnock, Mateta pressenti à Crystal Palace

Le mercato en Europe court jusqu'en octobre, et les footballeurs congolais continuent de se mouvoir entre les clubs.

Après plus d'une année sans club depuis son départ du Celtic Glasgow en 2019, le milieu défensif et ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Youssouf Mulumbu (33 ans), pourrait reprendre du service à Kilmarnock dans le championnat écossais où il avait été en prêt au cours de la saison 2017-2018. Le manager de Kilmarnock, Alex Dyer, pense le signer si Mohamed El Makrini quittait le club et libérer des salaires. Ce dernier, qui n'a pas joué avec Kilmarnock la saison dernière, est parti en Norvège pour négocier avec IK Start. Le joueur formé au Paris Saint Germain et passé par West Bromwich Albion et Norwich City en Angleterre, pourrait donc avoir sa chance.

« S'il décide d'y aller, cela pourrait nous permettre de faire quelque chose avec Youssouf. Sinon, nous avons toujours un joueur qui a joué un grand rôle pour nous la saison dernière », a déclaré Alex Dyer. Et il pense à faire jouer le Congolais qui s'entraîne avec Kilmarnock depuis un bon moment, étant libre de tout contrat, même ce ne sera pas déjà ce samedi contre Dundee United : « Je suis sûr que nous pourrions le préparer à jouer même un petit rôle assez tôt. Il n'a pas joué depuis un moment, mais un joueur de cette trempe ne perd jamais ses capacités. C'est le type de personnage que nous pourrions utiliser ici. C'est une personne formidable et depuis qu'il est revenu s'entraîner cette semaine, c'est comme s'il n'était jamais parti ».

Notons aussi que le retour de Mulumbu à Kilmarnock pourrait s'accélerer avec la blessure du milieu de terrain Alan Power, touché aux ischio-jambiers et indisponible pendant un bon moment car il devra subir une intervention chirurgicale. Mulumbu a refusé les offres de la Turquie, préférant retourner en Ecosse.

Le club anglais de Crystal Palace s'intéresse de près à l'attaquant de souche congolaise Jean-Philippe Matete (23 ans) de Mayence FSV en Allemagne. En fait, Crystal Palace pense déjà à l'après Christian Benteke, le belge d'origine congolaise qui pourrait être libéré. Les dirigeants de Palace ont fait une première offre de 15 millions d'euros au club de la Bundelisga où Matete traverse de moments assez délicats. En effet, il a eu des démêlés judiciaires, suivi d'une sanction de son entraineur suite à des retards répétés aux entraînements. Cette deuxième saison de Jean-Philippe Mateta à Mayence n'a pas été flamboyante avec 3 buts et une passe décisive en 18 matchs. Mais il a fortement pesé sur les défenseurs, et c'est grâce à son gabarit (1,92 m) qu'il est courtisé par Crystal Palace. Un transfert pour changer d'air lui ferait certainement du bien. Et sa première saison au club allemand a été convaincant, avec 14 buts, 3 passes décisives en 34 matchs.

Sous contrat avec Mayence jusqu'en 2023, Jean-Philippe Matete dispose d'une valeur marchande estimée à 17,5 millions d'euros, mais pourrait rapporter 20 à 25 millions d'euros aux Eagles de Palace. Et si ce transfert s'effectue, ce sera la quatrième plus grande opération de l'histoire du club allemand.