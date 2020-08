Angola: Le ministre du Pétrole coordonne le comité national de l'ITIE

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a nommé jeudi le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Pedro Azevedo, président du Comité national de coordination de l'Initiative pour la transparence pour les industries extractives.

L'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) est une plateforme volontaire de promotion de la transparence et de la gestion responsable des revenus des secteurs extractifs (mines et pétrole) mise en œuvre par les pays intéressés et les entreprises opérant dans ces domaines.

Son objectif est de permettre l'utilisation adéquate et contrôlable de ces revenus afin qu'ils puissent contribuer à la stabilité économique et politique des pays à industries extractives et, ainsi, renforcer la lutte contre la corruption, lit-on dans un communiqué de la présidence parvenu jeudi à l'Angop.

L'entité désignée par le Chef de l'Etat angolais aura pour mission de guider l'institutionnalisation du Comité National de Coordination de l'Initiative de Transparence pour les Industries Extractives, en étant l'interlocuteur dans l'interaction avec les partenaires nationaux impliqués dans la plateforme et en désignant le Comité référé.

Le Comité national de coordination de l'ITIE sera composé de représentants des ministères des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, des Relations extérieures, des Finances et de la Culture, du tourisme et de l'environnement.

Des représentants d'entreprises ou d'autres organisations du secteur minier et des organisations de la société civile en feront également partie.