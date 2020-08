Angola: Du choc au sursaut, la crise du Covid racontée par les patrons

"Tout s'est arrêté du jour au lendemain." Passé le choc du confinement face au Covid, les entreprises se sont adaptées, ont tenu bon et leurs patrons, réunis cette semaine par le Medef, voient dans cette crise inédite un formidable "accélérateur de tendances", malgré les incertitudes toujours présentes.

"Ca a été un choc d'entendre à 20 heures: à minuit, il faut tout fermer", raconte Julia Sedefdjian, cheffe étoilée à Paris. Brutalement, son chiffre d'affaires est réduit à néant mais, mue par "l'instinct de survie", la restauratrice se "remet aux fourneaux", d'abord en proposant "un ou deux plats à emporter".

La sidération, le secteur du transport en a fait aussi l'expérience: "ce n'était plus le monde certain qu'on connaissait, on a appris à naviguer dans l'incertitude avec un grand I", témoigne Nathalie Stubler, PDG de Transavia France. "Notre métier, c'est la mobilité et d'un seul coup la crise nous a rendus tous immobiles", ajoute Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.

Chez Carrefour, en première ligne pour nourrir les Français, "on a assuré le service public de l'alimentation, on est resté ouvert, on a protégé nos salariés", raconte le PDG Alexandre Bompard. Il se félicite qu'à la faveur de cette crise, "le regard sur le secteur de la grande distribution ait changé: on a prouvé notre utilité sociale".