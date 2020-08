Congo-Brazzaville: Musique - « Kilumbu Kina » signe le remarquable retour de Charabia

Après une absence remarquée sur la scène musicale congolaise, l'artiste musicien et animateur congolais, couramment appelé Etats-Unis d'Amérique, se réinvente à travers « Kilumbu Kina », son nouveau single aux sonorités très en vogue, signé NL Production.

Pour marquer ce grand retour, l'auteur et chanteur des titres à succès « Kanga Dubai » et « Nounga Nguélé », sort de son habituel registre et s'adonne aux nouvelles sonorités. Un mélange de Trap, de Seben ou Ndombolo comme on dit sur les berges du fleuve Congo, de coupé-décalé, d'afrobeats et de rap français. Charabia se dévoile sous un nouveau jour.

L'artiste exploite de nouvelles possibilités qui s'offrent à lui, à travers ce maxi single, pour construire son nouvel univers musical, aussi original que dansant. Dans l'entrainant « C'est le moment », morceau dédié à porter la promo du maxi single, il pose avec brio sa voix au côté de Toni, jeune artiste française d'origine congolaise, demi-finaliste de The Voice 2020.

Un morceau, sans doute un tube en devenir, qui replonge instantanément les mélomanes dans des moments festifs de la vie.

Outre ce titre, le maxi single fait la part belle à un autre dans lequel le chanteur apparait au côté du célèbre Mokobe. Au titre provocateur de Gigolo, le featuring qui exploite une thématique à l'ordre du jour des sujets sociaux se profile être lui aussi explosif.

Pour boucler la boucle « Kilumbu Kina » a logiquement fait un clin-d'œil à la tendance Ndombolo dans le titre éponyme pour marquer les origines et servir des mélomanes d'une Afrique et la diaspora fidèles à leur ADN sonore.

« Kilumbu Kina » enregistré en France est porté par NL Production, une équipe de professionnels et de passionnés de musique, qui travaille d'arrache-pied entre Paris, le Congo et le reste de l'Afrique.

Un artiste éclectique

Charabia a débuté sa carrière au sein du groupe Franc CFA Musica dans les années 1990 à Brazzaville. Après la scission du groupe Extra Musica, il rejoint Extra Musica International de Quentin Moyascko, Durel Louemba, Regis Touba et les autres et participe avec brio au succès des albums « Z1 » et plus tard « Merci ».

Créateur du célèbre cri d'animation « super hélico » repris entre autres par Werrason dans « Solola bien », Charabia est sans conteste l'un des « Atalaku » les plus doués de sa génération. Il s'agit bien de celle de ces chanteurs patrons du show et des tempos brûlants, d'abord dans le registre rumba des deux rives du fleuve du Congo, Brazzaville et Kinshasa, et aujourd'hui ouverte à toute l'Afrique.

Après Extra Musica International, il fait un bref passage au « Clan KataKata » du célèbre Dj Nono avant de rejoindre Roga Roga et son groupe Extra Musica, où il fait montre de son talent de façon remarquable dans les albums « Kindoki », « Contentieux », « Oyo Ekoya Eya », « 242 », « Patati Patata ».

Avec une puissante voix timbrée et métallique, Charabia, qui surfe désormais sur plusieurs vagues d'harmonies, est un « ambianceur » musical de premier rang, comme le témoigne la chaleur de ses compositions ayant déjà fait danser une bonne partie du continent, et pourquoi pas de la diaspora.