Congo-Brazzaville: Education - L'école bilingue « Espoir du pays » veut créer une génération spéciale d'apprenants

A « Espoir du pays », établissement international basé à Brazzaville et à Pointe-Noire, l'apprentissage se veut d'une nouvelle ère. De la maternelle au collège en passant par le primaire, le programme d'enseignement a été adoubé par quelques innovations comme l'apprentissage de l'anglais dès le jeune âge.

L'école privée américaine Espoir du pays est située dans le quartier Plateau des 15 ans, dans le quatrième arrondissement Moungali. Ses meilleurs élèves ont depuis la possibilité d'aller en Europe et aux Etas-Unis, précisément à Chicago, au frais de l'etablissement pour bénéficier des bienfaits de l' accord de jumelage entre cet établissement et les écoles de cette ville. Certains élèves de cette ville américaine viendront également participer aux séances de cours à l'école Espoir du pays.

Pour la rentrée scolaire 2020 -2021 qui pointe déjà à l'horizon, le promoteur de l'établissement, le Dr Silvère Roland Malonga, reste optimiste sur les chances de réussite des enfants qui bénéficieront d'une place au sein de l'école, l'une des plus modernes du pays.

Cours à plein-temps, repect des mesures d'hygiène et de la distanciation physique, port obligatoire du masque, l'école offre des salles de classe modernes climatisées, équipées de vidéo-projecteurs. Les cours d'anglais et d'informatique sont enseignés à tous les élèves et à tous les niveaux. Il faut également ajouter l'organisation des activités culturelles et artistiques. Le transport des élèves est assuré et garanti moyennant deux bus scolaires de 100 places chacun. Le programme est bilingue. Le département de la langue anglaise est animé par une professeur expérimentée de nationalité américaine, Claudine Wojtowicz, qui a enseigné à Nice en France, au Canada et aux USA.

L'une des particularités de l'école est son programme de formation hybride combinant les plans scolaires de l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique (INRP), du CNED et du TOEFL.

Pour sécuriser davantage ses élèves et son personnel, l'école s'est dotée depuis son ouverture des caméras de surveillance installées dans toutes les salles de classe. Dans cet élan d'aller vers le numérique, une tablette pour chaque élève est offerte par l'école qui organise des colonies de vacances.

L'année dernière, lors de l'ouverture du site de Plateau des 15 ans, le conseiller politique de l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Benjamin Mossberg, avait manifesté sa joie d'apprendre que les élèves de Chicago viendront passer des moments d'apprentissage avec ceux de Brazzaville. « J'ai bien profité de la splendeur et du modernisme des salles de classe. Cette école est l'un des exemples du niveau de coopération entre les Etas-Unis et le Congo. A l'ambassade, nous travaillons dans plusieurs domaines, dont celui de l'éducation », avait-t-il indiqué.