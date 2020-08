Congo-Brazzaville: Réseau social - Les directs en ligne désormais monétisés sur Facebook

Après l'annonce de cette information il y a quelques mois, la monétisation d'événements diffusés en direct sur Facebook est désormais possible. Elle vise à soutenir les artistes et les entreprises dans un contexte difficile lié à la Covid-19.

S'il y a bien une option sur les réseaux sociaux qui a pris de l'ampleur ces derniers mois, c'est bien celle du « live ». Que ce soit pour partager leur quotidien de confinés, les nouvelles passions qui les animent ou encore garder le contact avec leur public, les internautes exploitent de plus en plus cet outil.

Avec l'arrêt temporaire des concerts et l'annulation des festivals imposés pour lutter contre la pandémie de coronavirus, beaucoup d'artistes se sont vus être privés de leur source principale de revenus. D'où le besoin de se réfugier sur les réseaux sociaux à travers des directs réguliers. Ce système peut s'avérer comme un moyen efficace pour qu'ils continuent de gagner de l'argent pendant ces temps difficiles et même après la pandémie de Covid-19.

Grâce à l'option payante intégrée par Facebook sur sa plateforme de communication sociale, les artistes, entrepreneurs, créateurs et médias peuvent à présent gagner un gain à travers la diffusion de leurs événements en ligne. Cela concerne notamment les concerts live, défilés de mode virtuel, conférences et autres événements organisés sur la toile.

En pratique, la nouvelle fonctionnalité permettra ainsi de créer un événement en ligne sur Facebook, fixer un tarif, promouvoir et recevoir un paiement, le tout en un seul endroit. La plateforme a indiqué, à cet effet, qu'elle ne prélèvera aucun pourcentage sur les ventes générées par les événements en ligne jusqu'à au moins l'année prochaine. Et à ce jour, le service est disponible dans quelques pays, à savoir : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, le Brésil, l'Inde, Singapour.

« En combinant marketing, paiement et vidéo en direct, les événements en ligne payants répondent aux besoins de bout en bout des entreprises et créateurs. Les pages peuvent accueillir des événements sur Facebook Live et atteindre un large public. Nous testons également des diffusions payantes avec Messenger Rooms pour des rassemblements plus personnels et interactifs », a annoncé l'entreprise américaine dans un billet de blog.

Néanmoins, tout n'est pas gagné car faudrait-il, bien sûr, que le public soit prêt à payer pour une expérience digitale. De plus, Facebook n'est pas la plateforme privilégiée pour les livestreams. Les internautes et les musiciens se tournent davantage vers Twitch, qui a déjà un système de pourboires mis en place, et surtout vers Instagram qui réfléchit d'ailleurs aussi à la possibilité de monétiser les vidéos diffusées en direct.

Notons qu'actuellement, la monétisation d'événements live n'est pas usuelle sur les principales plateformes de streaming. Cette possibilité n'est réservée qu'aux très petites entreprises de diffusion en direct, alors qu'elle a toujours été gratuite sur certains réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube et bien d'autres.