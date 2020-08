Maroc: Garantir l'infrastructure nécessaire et promouvoir la formation, deux conditions essentielles pour l'amélioration de l'enseignement à distance (doyen)

Al Hoceima — Garantir l'infrastructure et l'équipement nécessaires, et promouvoir la formation, sont les deux conditions essentielles pour l'amélioration et le développement de l'opération d'enseignement à distance au Maroc, a estimé le doyen de la Faculté des sciences et techniques d'Al Hoceima, Mohamed Bakkali.

Il faut également fournir une infrastructure qui aide à réussir l'opération d'enseignement à distance, et ce en garantissant les équipements nécessaires, que ce soit aux établissements, aux professeurs ou aux étudiants, a ajouté professeur Bakkali dans une déclaration à la MAP.

Dans ce sens, le doyen a souligné l'importance de fournir les équipements et outils nécessaires aux professeurs pour mener à bien leurs missions, de s'atteler à améliorer le débit de la connexion internet des étudiants afin de leur permettre de suivre les cours dans les meilleures condition, en plus de l'accompagnement des étudiants, notamment ceux ayant du mal à accéder à l'enseignement à distance.

Il a, en outre, mis l'accent sur l'organisation de formations au profit des professeurs et le staff administratif qui veille sur la programmation et le service informatique au sein des différents établissements universitaires, outre des formations pour les étudiants sur les outils modernes d'enseignement à distance tels que la plateforme "Mooc" comprenant des cours intensifs à distance et des cours en petits groupes.

L'université a affirmé la nécessité que l'ensemble des établissements universitaires y afférant détiennent des studios équipés de manière à enregistrer les cours audiovisuels et comprenant le matériel nécessaire pour aider les professeurs à préparer leurs cours, a relevé M. Bakkali, notant que la FST d'Al Hoceima oeuvre à mettre en place ce projet compte tenu de sa grande importance.

Par ailleurs, la FST d'Al Hoceima détient sa propre plateforme qui permet aux professeurs de déposer leurs ressources numériques, en plus de l'utilisation d'outils modernes comme "Google Classroom", les cours virtuels et les différents réseaux sociaux disponibles, a-t-il fait savoir.

S'agissant de la rentrée universitaire prévue à la mi-octobre, le responsable a rappelé que les plateformes d'inscription en ligne pour l'ensemble des établissements universitaires sont ouvertes aux étudiants.

La nouveauté lors de cette rentrée universitaire est que les études reprendront soit sous forme d'enseignement à distance ou l'enseignement présentiel, qui se déroulera en petits groupes et dans le respect total des mesures préventives préconisées par les autorités compétentes, notamment le port du masque, la distanciation sociale et la désinfection régulière des mains, a-t-il poursuivi.

Dans ce sens, la FST d'Al Hoceima a veillé à fournir l'ensemble des outils préventifs, à savoir les masques de protection, le respect de la distanciation sociale dans toutes les salles de cours, les désinfectants pour les mains et les chaussures et le thermomètre, et elle est de ce fait prête pour la rentrée universitaire, a conclu M. Bakkali.