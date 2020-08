Congo-Brazzaville: Paris sportifs - Pronostics du week-end par notre expert

Le pari sportif a pris une grande ampleur dans le quotidien des Congolais. Mais nombreux parieurs se lancent au hasard sans avoir de véritable stratégie, ni savoir à quel moment faire le bon pari.

Fort de notre expérience dans ce domaine et d'une bonne connaissance du domaine sportif, nous relançons cette rubrique qui vous proposera des matchs sur lesquels pronostiquer et pour lesquels vos chances de gain seront optimales. Nous nous limiterons aux matchs de football uniquement, avec l'ambition de vous apporter une aide pour votre pronostic de chaque week-end. Sachez chers parieurs, que pour engager de bons paris sportifs, il n'y a pas de secret : il suffit d'abord de suivre l'actualité et ensuite d'utiliser les bons outils.

Les paris sûrs : Pour ce week-end, nous vous conseillons de miser sur les championnats de France de ligue 1 et ligue 2, ainsi que le championnat de Russie. Pariez sur les victoires des équipes suivantes : Lyon bat Dijon, Nantes bat Nîmes. En ligue 2, Caen bat Ajaccio et Niort s'impose face à Chambly. En Russie, Krasnodar s'impose à domicile face à Rostov et le Spartak Moscou bat Arsenal Tula.

Les bonnes cotes du week-end : Pour ce début de championnat où chaque équipe cherche encore ses automatismes, difficile de trouver les favoris. Néanmoins, nous vous vous conseillons dans les « bonnes cotes », de miser sur la victoire de Rennes face à Montpellier, de Saint-Etienne face à Lorient, de Nantes à Nîmes et dans le championnat russe, sur les victoires de Rubin Kazan face à Tambov et d'Akhmat à domicile, devant le CSKA Moscou.

Les paris risqués : Pour les plus téméraires d'entres vous, vous pouvez oser cette combinaison qui, si elle s'avère gagnante vous rapporterait un petit jackpot : Victoire du Lokomotiv Moscou devant le Zénith Saint Pétersbourg, de Sochi face à Oural, d'Angers face à Bordeaux et de Strasbourg face à Nice.

Le conseil du week-end : Evitez de rêver du jackpot à chacune de vos mises. Adoptez des stratégies et visez en premier lieu des gains réalistes. Faites des combinaisons de 3 à 7 matchs au maximum pour optimiser vos chances de gain.