Maroc: Campagnes de sensibilisation au Covid-19 à Khénifra et à El Youssoufia

Les autorités locales de la province de Khénifra poursuivent les opérations de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19, en étroite collaboration avec les acteurs de la société civile et le groupe Ozone, appelant la population locale à se conformer scrupuleusement aux consignes préventives des autorités compétentes.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'interaction avec le contenu du discours Royal prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, dans lequel le Souverain a appelé les forces vives de la nation à se mobiliser et à s'engager dans l'effort national de lutte contre le Covid-19, notamment à travers la sensibilisation, la prévention et l'encadrement de la société pour enrayer la propagation de cette pandémie.

Dans ce sens, plusieurs volontaires de la société civile et du Croissant-Rouge marocain (CRM) ont sillonné les différents quartiers, ruelles, parcs, commerces et cafés de la province, accompagnés des autorités locales et publiques pour sensibiliser les citoyens à la gravité de la pandémie et à la nécessité d'une mobilisation collective.

Les participants à ces campagnes ont également procédé à la distribution gratuite de masques de protection au profit des citoyens, tout en les avertissant sur les risques du laisser-aller et relâchement ainsi que les conséquences néfastes de ce comportement sanctionné par la loi qui punit le non-port du masque de protection.

Ces organisations de la société civile ont hautement salué, dans des déclarations à la MAP, le discours Royal prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, mettant en avant la teneur du discours Royal et la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer la santé de ses fidèles sujets.

Dans une déclaration similaire, Larbi Farchakh du groupe Ozone, a souligné qu'avec la recrudescence du Covid-19 dans la province de Khénifra, le Groupe Ozone a pris un certain nombre de mesures de précaution, notamment l'intensification des opérations de désinfection des lieux publics, en plus de son apport dans les campagnes de sensibilisation quant à l'importance du respect des mesures sanitaires.

D'importants moyens logistiques et humains ont été mobilisés pour la réussite de cette opération avec l'apport indéniable des autorités locales de la province pour la protection des citoyens et la sauvegarde de la sécurité et la santé des travailleurs (masques, gants et solutions de désinfection).

Les autorités locales de Khénifra ont exhorté la population à s'engager avec patriotisme et responsabilité dans les efforts déployés par les autorités publiques et les services de la santé afin de contenir cette épidémie mortelle, de respecter les mesures sanitaires, de rester à l'écart des rassemblements et de ne sortir qu'en cas de nécessité, en sus d'adhérer aux conditions préventives.

Les autorités locales de la province d'El Youssoufia ont, elles aussi, intensifié mardi les campagnes de sensibilisation quant au danger de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), mettant en garde contre les dangers du relâchement et du laisser-aller dans le respect des mesures de prévention sanitaire.

Ainsi, le gouverneur de la province, Mohamed Salem Essabti, accompagné des autorités des caïdats d'El-Gentour, Khoualka et Ras El Aïn, s'est rendu mardi dans plusieurs quartiers pour veiller au respect des mesures de prévention sanitaires, notamment par les cafés et les commerces.

Le gouverneur de la province a saisi cette occasion pour appeler les citoyens à faire preuve de vigilance, par le respect de la distanciation physique, le port du masque, le lavage et la désinfection réguliers des mains.

Il a également exhorté les représentants des autorités locales à mettre en place les nouveaux dispositifs sanitaires pour éviter la propagation du virus et à procéder à la sanction des contrevenants des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes.

En raison de la recrudescence des cas au niveau de la province, le Comité provincial de veille a pris une batterie de mesures de prévention, notamment l'intensification des opérations de stérilisation et des campagnes de sensibilisation quant à l'importance du respect des mesures sanitaires adoptées pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Fermeture des plages de la province de Fahs-Anjra

La décision de fermeture des plages relevant du territoire de la province de Fahs-Anjra, prise par les autorités locales, est entrée en vigueur ce mercredi.

Les autorités locales ont ainsi veillé à ce que l'ensemble des plages relevant de la province, qui connaissent habituellement un afflux massif, soient fermées, et ce dans le cadre du renforcement des mesures préventives visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). La décision de fermeture des plages de la province est une décision judicieuse et compréhensible dans le sens où elle vise à préserver la santé des citoyens, a indiqué le directeur des services de la commune de Ksar El Majaz (province de Fahs-Anjra), Ahmed Sounni, dans une déclaration à la MAP.

Les habitants de la commune sont favorables à cette décision prise au moment opportun par les autorités locales, a-t-il précisé, faisant savoir que les activités commerciales au niveau de la corniche de Ksar El Majaz ne sont en aucun cas concernées par cette décision, et se poursuivent ainsi de manière normale.

Pour sa part, Rahma Hichou, membre de l'Association Assahel pour le développement et la culture, a noté que cette décision intervient dans le contexte des mesures sanitaires préventives mises en place par les autorités locales pour enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus.

Dans ce sens, l'Association Assahel pour le développement et la culture a entamé une campagne de propreté au niveau de la plage Dalia, concernée également par la décision, a-t-elle relevé, notant que l'association veille également à sensibiliser les habitants quant à l'importance de respecter cette décision qui intervient dans l'intérêt de tous.

Par ailleurs, des habitants de la commune de Ksar El Majaz, approchés par la MAP, ont exprimé leur compréhension face à la décision de fermer les plages relevant de la province, et ce dans la mesure où préserver la santé des habitants demeure primordial pour les autorités locales.