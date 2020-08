Soudan: Ministre de la Culture et de l'Information - La crise de Kassala n'est pas seulement sécuritaire

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Muhammad Salih, membre de la délégation ministérielle chargée par le Premier ministre de déterminer la situation dans l'état de Kassala, a déclaré que la crise à Kassala n'est pas seulement une sécurité, mais plutôt une profonde crise politique et sociale qui nécessite un grand effort, indiquant qu'il y a Remèdes rapides à prendre de toute urgence.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de la réunion de la délégation avec le comité de sécurité dans l'État de Kassala aujourd'hui, le ministre a précisé que le vide administratif et politique dans l'État doit être résolu rapidement, et a déclaré qu'il y avait des mesures de sécurité qui ont été convenues pour commencer, indiquant que le nombre de forces régulières augmentera afin de pouvoir faire face aux défis de la situation dans la région. Et contrôler la situation sécuritaire et rassurer les citoyens de l'État de Kassala après l'état de panique et de peur qu'ils ont vécu ces derniers jours à la suite des récents événements dans l'État. Faisal a ajouté que la mission de la délégation ministérielle est de connaître la situation dans l'état de Kassala sur le terrain et de préparer un rapport complet et transparent à soumettre au Premier ministre.

Et Faisal a déclaré que la délégation a écouté un éclaircissement du comité sur les conditions générales dans l'État et a ajouté: "Nous espérons que dans un court laps de temps des décisions fondamentales et fondamentales seront prises concernant le gouverneur de Kassala," puis commencer à réparer le tissu social, soutenir les réconciliations tribales et parvenir à une coexistence pacifique entre les composantes sociales de l'État afin que la vie revienne à la vie. Et il a dit que la délégation a également rencontré les forces de la liberté et du changement à Kassala et a écouté leurs vues et solutions présentées pour faire face au problème.