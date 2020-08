Egypte: Cinq mois après, la prière du vendredi reprend dans les mosquées

Après plus de cinq mois de suspension, la prière du vendredi dans les mosquées a été réautorisée par les autorités égyptiennes à compter de ce 28 août. Mais à certaines conditions : port du masque et distanciation sociale sont désormais de rigueur pour les fidèles.

Devant la mosquée Nabiyah Yakan, ils sont une centaine à avoir posé leur tapis à même le sol de cette rue étroite où le distanciation sociale est difficile à respecter alors que l'épidémie de coronavirus menace toujours. Certains portent des masques, d'autres non. Achraf fait partie de ceux qui ont préféré ne pas trop se mêler aux autres fidèles. « J'ai prié dehors parce que je suis arrivé en retard et je préferais me prendre mes précautions. », explique-t-il.

Les mesures barrières toujours prônées

Pour tous, c'est un moment de joie et de retrouvailles, après des mois à devoir prier dans l'intimité de leur maison. Masqué, vêtu de sa longue djelabbah beige, Mahmoud est lui arrivé 30 minutes en avance pour pouvoir prier à l'intérieur. « Je suis très très content ! déclare-t-il. C'était une chance parce que je croyais que j'allais mourir à cause de mon âge, mais grâce à Dieu, je suis toujours là et j'ai pû aller y prier. »

Sous son masque noir, Ahmed a lui a pris en considération le prêche de l'imam : « Ça ressemblait à "Restez en sécurité, gardez vos distances et prenez soin de vous'" » Un retour à la normale donc attendu pour l'Égypte, le plus important pays musulman du monde arabe.