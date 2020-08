Sénégal: Macky Sall à Paris - Retour sur la communication du Chef de l'Etat

Le Président de la République Macky Sall, invité d'honneur de la 21ème édition des Assises du Mouvement des entreprises de France (Medef), a formulé quelques plaidoyers en faveur de l'Afrique.

Concernant la prolongation du moratoire de la dette africaine, il est d'avis que les pays africains pourront disposer d'espaces budgétaires qui seront entièrement consacrés à la riposte sanitaire, à la résilience économique et sociale et à la sauvegarde de l'emploi.

Par ailleurs, il a rappelé les atouts de l'Afrique et a lancé un appel aux investisseurs. « Avec une jeunesse instruite, créative, qui entreprend et qui réussit ; des millions d'hommes et de femmes qui travaillent, investissent, créent des emplois et de la richesse ».

Le partenariat Sénégal-France a aussi été au coeur de sa communication. Sur ce point, Macky Sall est d'avis qu'il ne peut y avoir ni exclusion ni exclusivité. « Les gouvernants sont tenus par des exigences de délai et de qualité dans l'exécution des projets avec le défi de l'accompagnement institutionnel ».

En plus du partenariat, le président sénégalais a présenté les objectifs du Pse et du Programme d'actions prioritaires (Pap) et du Pres.

« La deuxième phase du Pse porte essentiellement sur des secteurs cibles comme les infrastructures, les mines, l'énergie, y compris l'exploitation du gaz et du pétrole, le transport, l'agriculture et l'agrobusiness, la construction, avec un programme quinquennal de 100 000 logements, le tourisme, la finance, les industries et l'économie numérique », dit-il.

De même, il a donné quelques informations relatives au Programme de résilience économique et sociale (Pres). A hauteur de 1,64 milliard de dollars, financé par l'État, avec l'appui de partenaires au développement et de donations volontaires, le Pres a pour but de soutenir le secteur de la santé entre autres.

Il s'agit de manières détaillées de : relever le plateau médical, des tests et un traitement gratuit des malades, assister les populations en denrées de première nécessité et produits phytosanitaires, appuyer la diaspora, soutenir le secteur privé et préserver l'emploi à travers un paquet de mesures fiscales, douanières et d'injection de liquidités et enfin, assurer l'approvisionnement continu du pays en hydrocarbures. La rédaction Soleil Tech