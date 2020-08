Sénégal: Détournement au CMS de Sahm - Une caissière risque 5 ans pour un trou de 40 millions de FCfa

Poursuivie pour vol portant sur un montant de 40 millions de FCfa, une caissière à l'agence de Sahm du Crédit mutuel du Sénégal encourt une peine de 5 ans ferme.

Responsable des caisses au Crédit mutuel du Sénégal (CMS) de Sahm, Nd. Nd. G. Diouf comparaissait à la barre de la deuxième chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar hier 27 août 2020 pour répondre de sa gestion. Un gap de 40 millions de FCfa l'a conduite en prison depuis février dernier, après son inculpation pour vol et blanchiment de capitaux. Le manquement a été découvert lors d'un contrôle inopiné effectué courant 2018. Invitée à s'expliquer, elle a confié avoir fait des retraits à hauteur de 28 800 281 FCfa, qu'elle envoyait à différentes personnes dans le cadre d'un marché de concombre de mer. D'après les éléments de la procédure, la prévenue qui était chargée d'approvisionner les caisses le matin en profitait pour pomper de l'argent.

Dans ses aveux, la caissière (prévenue) a indiqué avoir reversé une partie de l'argent à des personnes dont les noms lui ont été communiqués par son partenaire en affaire, un certain Camerounais qu'elle aurait connu sur Facebook. Les 11 millions de FCfa, elle a allégué les avoir prêtés à une certaine A. Ndiaye, l'ex-gérante de l'agence, condamnée en décembre dernier à deux ans ferme pour détournement portant sur 47 millions de FCfa. Seulement, il résulte de la procédure qu'après l'arrestation de Mme Diouf, un autre déficit de plus de 22 millions a été découvert par le représentant du CMS, M. Dieng. Ce dernier a expliqué que la mise en cause agissait en toute complicité avec A. Ndiaye pour se servir directement dans le coffre de la caisse.

Et pour camoufler ce vide, il a expliqué que la caissière puisait dans le compte de certains clients. Face aux juges, la prévenue n'a reconnu que le montant de 40 millions de FCfa. Pour se dédouaner, elle a déclaré avoir été envoûtée. Ce qui fait qu'elle obéissait aveuglément à son supposé partenaire camerounais. Malgré cet alibi, le conseil de CMS a réclamé des dommages et intérêts estimés à 70 millions de FCfa. Le parquet a requis 5 ans ferme. La défense a demandé que les faits de détournement soient disqualifiés en vol. Elle a sollicité la clémence compte tenu que Nd. Nd. G. Diouf a donné comme caution sa maison, évaluée à une quarantaine de millions de FCfa. Le tribunal rend sa décision le 10 septembre prochain.