Sénégal: Outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions - Nd. D. Guèye libérée au bénéfice du doute

Poursuivie pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, la dame Nd. D. Guèye, jugée jeudi 27 août 2020 en audience des flagrants délits, a été libérée au bénéfice du doute.

Nd. D. Guèye comparaissait hier pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. À la barre, la mise en cause a réfuté les faits qui lui sont reprochés. Selon elle, l'agent l'a interpellée au moment où elle faisait ses ablutions pour lui demander son masque. «C'est un agent de la police judiciaire coutumier des faits. Il s'est présenté devant moi pour me demander pourquoi je n'ai pas porté de masque. Je lui ai répondu que je venais de l'enlever pour faire mes ablutions. Il m'a harcelé en me traitant de menteuse. J'ai répliqué en lui disant d'arrêter parce que j'ai l'âge de sa mère », s'est défendue la prévenue. «Vous avez été discourtoise envers les forces de l'ordre, raison pour laquelle on vous a arrêtée.

Les policiers sont là pour les populations et il faut les respecter », lui a sermonné le président. Le procureur a soutenu que la prévenue s'est rebellée contre les agents. «Elle est poursuivie pour rébellion mais pas pour non-respect du port du masque comme elle veut nous le faire croire. Elle a été sollicitée en vain par le supérieur hiérarchique de l'agent pour les suivre au poste de police. Pourquoi une telle défiance vis-à-vis une force publique », s'est demandé le procureur, qui a relevé la constance des faits et sollicité du tribunal une peine de six mois dont deux ferme.

Me Ciré Clédor Ly de la défense a estimé qu'il y a trop d'abus de pouvoir dans ce pays. Selon lui, le dossier ne comporte aucune preuve visuelle. «Un officier de police judiciaire ne peut pas demander à un citoyen de le suivre par la force. Est-ce que le fait de demander deux petites minutes à un agent, aussi gradé soit-il, pour fermer une boutique contenant des millions avant d'aller répondre à une contravention constitue un délit ? », a demandé l'avocat. Me Ly d'ajouter : «Vous ne pouvez pas, sur la base de simples déclarations, priver de liberté cette femme dont le seul tort est d'avoir dit la vérité à un bambin qui vient à peine d'avoir 21 ans de ne pas l'insulter », a-t-il affirmé. Le tribunal a relaxé Nd. D. Guèye au bénéfice du doute.