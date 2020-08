Maroc: Mohammedia - Interpellation de deux individus pour liens présumés avec un réseau de vol de câbles électriques (DGSN)

Rabat — Les éléments de la police judiciaire du district de sûreté de Mohammedia ont interpellé jeudi deux individus, dont un voleur récidiviste, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s'activant dans le vol des câbles électriques.

Mardi, les deux mis en cause, âgés de 19 et 27 ans, avait volé 600 mètres de câbles électriques reliant des appareils de signalisations des chemins de fer, ce qui a porté atteinte à la sécurité de la circulation sur les installations ferroviaires et mis en danger la vie des passagers des trains, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations techniques et les enquêtes de terrain ont permis d'identifier et d'interpeller les deux principaux suspects et de saisir 30 kilogrammes de câbles électriques qui auraient été recelés de cette activité criminelle, ajoute la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer l'ensemble des prolongements éventuels de cette activité criminelle et de déterminer les actes criminels qui leurs sont reprochés, conclut la DGSN.