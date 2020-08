Maroc: Dakhla Oued Eddahab - Appel à manifestation d'intérêt pour les projets d'inclusion économique des jeunes

Dakhla — La wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab a lancé récemment un appel à manifestation d'intérêt pour choisir les prestataires de service chargés de l'accompagnement des porteurs de projets dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes (ARIEJ) de la 3éme phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ce programme s'inscrit dans le sillage de l'appui à l'intégration économique des jeunes en vue d'améliorer l'accès de cette catégorie de la population aux ressources économiques de la région, indique la division de l'Action sociale de la wilaya dans un communiqué.

Ce programme a pour objectifs de promouvoir et de développer l'esprit de partenariat chez les jeunes dans la région de Dakhla Oued Eddahab, à travers la mise en place de dispositifs de soutien technique et financier appropriés pour les différentes phases de création de l'entreprise, à même de faciliter la création de projets par les jeunes et d'assurer la pérennité des toutes petites et moyennes entreprises.

Le dispositif de soutien à l'entreprenariat et la consécration de l'esprit d'initiative vise, outre la vulgarisation et la généralisation des programmes publics dédiés à l'entreprenariat à travers des acteurs professionnels associatifs en vue de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires, la mise en place d'un mécanisme adéquat pour apporter le soutien technique et financier nécessaire aux projets, à même de surmonter tous les obstacles qui entravent le développement de l'entreprenariat chez les jeunes.

Il vise aussi à offrir un accompagnement technique avant la création de l'entreprise ainsi qu'un accompagnement technique et financier après cette phase.

Le programme cible des personnes physiques résidant dans la région de Dakhla Oued Eddahab, âgées entre 18 et 45 ans et porteurs de projets ou idées de projets de développement dans un secteur économique, qui soient réalisables et pérennes.

Cet appel à manifestation d'intérêt s'adresse principalement aux associations en situation légale et disposant d'une expérience de trois ans minimum dans le domaine de l'accompagnement de l'entreprenariat.

Les associations intéressées doivent justifier de leur capacité à offrir des prestations de proximité aux bénéficiaires dans les provinces de cette région, en particulier dans le domaine de l'intégration des femmes et des jeunes en situation de précarité.

Ces associations doivent déposer leur dossier de candidature auprès de la division de l'Action sociale de la wilaya avant le 10 septembre.